На Филиппинах произошло 22 землетрясения за три часа и ожидается цунами

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, ручей, минералы урал, кварцит
На Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения за три часа (архивное фото) Фото:

На Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7 за три часа. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), отметив, что далее ожидается цунами.

Институт опубликовал список с указанием землетрясения и его амплитуды. Из него следует, что на Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения в период с 17:37 до 19:17 (по Мск). Также прогнозируется цунами, первые волны которого достигнут филиппинской территории после 23:00 (по Мск). Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека. Цунами может продлиться до нескольких часов.

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На Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7 за три часа. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), отметив, что далее ожидается цунами. Институт опубликовал список с указанием землетрясения и его амплитуды. Из него следует, что на Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения в период с 17:37 до 19:17 (по Мск). Также прогнозируется цунами, первые волны которого достигнут филиппинской территории после 23:00 (по Мск). Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека. Цунами может продлиться до нескольких часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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