На Филиппинах произошло 22 землетрясения за три часа и ожидается цунами

На Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7 за три часа. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), отметив, что далее ожидается цунами.
Институт опубликовал список с указанием землетрясения и его амплитуды. Из него следует, что на Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения в период с 17:37 до 19:17 (по Мск). Также прогнозируется цунами, первые волны которого достигнут филиппинской территории после 23:00 (по Мск). Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека. Цунами может продлиться до нескольких часов.
На Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения магнитудой от 5,0 и до 7,7 за три часа. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), отметив, что далее ожидается цунами. Институт опубликовал список с указанием землетрясения и его амплитуды. Из него следует, что на Филиппинах зафиксировали 22 землетрясения в период с 17:37 до 19:17 (по Мск). Также прогнозируется цунами, первые волны которого достигнут филиппинской территории после 23:00 (по Мск). Сейсмологи предполагают, что высота волн будет опасной для жизни человека. Цунами может продлиться до нескольких часов.