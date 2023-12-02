02 декабря 2023

В Париже мужчина убил прохожего возле Эйфелевой башни

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
В центре Парижа преступник убил одного человека и еще одного ранил Фото:

В центре Парижа около Эйфелевой башни неизвестный преступник убил одного человека и еще одного ранил. Об этом сообщил министр МВД Франции Жеральд Дармане.

«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель рядом с Эйфелевой башней. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал Дармане на своей странице в соцсети Twitter.

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В центре Парижа около Эйфелевой башни неизвестный преступник убил одного человека и еще одного ранил. Об этом сообщил министр МВД Франции Жеральд Дармане. «Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель рядом с Эйфелевой башней. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал Дармане на своей странице в соцсети Twitter.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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