В Париже мужчина убил прохожего возле Эйфелевой башни

03 декабря 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

В центре Парижа преступник убил одного человека и еще одного ранил Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Парижа около Эйфелевой башни неизвестный преступник убил одного человека и еще одного ранил. Об этом сообщил министр МВД Франции Жеральд Дармане. «Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель рядом с Эйфелевой башней. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал Дармане на своей странице в соцсети Twitter.

В центре Парижа около Эйфелевой башни неизвестный преступник убил одного человека и еще одного ранил. Об этом сообщил министр МВД Франции Жеральд Дармане. «Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель рядом с Эйфелевой башней. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал Дармане на своей странице в соцсети Twitter.