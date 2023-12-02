В Париже мужчина убил прохожего возле Эйфелевой башни

В центре Парижа преступник убил одного человека и еще одного ранил
В центре Парижа около Эйфелевой башни неизвестный преступник убил одного человека и еще одного ранил. Об этом сообщил министр МВД Франции Жеральд Дармане.
«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель рядом с Эйфелевой башней. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал Дармане на своей странице в соцсети Twitter.
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