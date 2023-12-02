В Челябинске задержали мигранта с героином

03 декабря 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Полицейские изъяли 62 свертка с наркотиком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске во время патрулирования территории парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья с 62-мя свертками героина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску в ходе патрулирования территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в лесном массиве задержали уроженца ближнего зарубежья 1999 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков», — говорится в сообщении на сайте ведомства. При себе у задержанного было 62 свертка с героином. Всего изъято 18 грамм героина. По словам полицейских наркотики мигрант подготовил для дальнейшего сбыта. Установлено, что прибыл он в Челябинск несколько дней назад, в городе снимал квартиру. По факту сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен в СИЗО.

В Челябинске во время патрулирования территории парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья с 62-мя свертками героина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску в ходе патрулирования территории парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в лесном массиве задержали уроженца ближнего зарубежья 1999 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков», — говорится в сообщении на сайте ведомства. При себе у задержанного было 62 свертка с героином. Всего изъято 18 грамм героина. По словам полицейских наркотики мигрант подготовил для дальнейшего сбыта. Установлено, что прибыл он в Челябинск несколько дней назад, в городе снимал квартиру. По факту сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен в СИЗО.