Власти Нового Уренгоя объявили о планах отремонтировать 77 многоквартирников

03 декабря 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила о планах отремонтировать в следующем году 77 многоквартирников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году. Всего их 77, сообщается в опубликованном на сайте уренгойской мэрии распоряжении главы города. «Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2024 году. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. В нем же перечислены адреса всех 77-и домов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Бюджеты ямальских муниципалитетов будут формироваться в основном за счет поступлений из округа. Это следует из официальной документации муниципалитетов.

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году. Всего их 77, сообщается в опубликованном на сайте уренгойской мэрии распоряжении главы города. «Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2024 году. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. В нем же перечислены адреса всех 77-и домов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Бюджеты ямальских муниципалитетов будут формироваться в основном за счет поступлений из округа. Это следует из официальной документации муниципалитетов.