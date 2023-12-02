02 декабря 2023
01 декабря 2023

Власти Нового Уренгоя объявили о планах отремонтировать 77 многоквартирников

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, фасад здания, капитальный ремонт, капремонт, ремонт, леса
Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила о планах отремонтировать в следующем году 77 многоквартирников Фото:

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году. Всего их 77, сообщается в опубликованном на сайте уренгойской мэрии распоряжении главы города.

«Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2024 году. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. В нем же перечислены адреса всех 77-и домов.

Ранее URA.RU писало, что в 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Бюджеты ямальских муниципалитетов будут формироваться в основном за счет поступлений из округа. Это следует из официальной документации муниципалитетов.

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Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) утвердила перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году. Всего их 77, сообщается в опубликованном на сайте уренгойской мэрии распоряжении главы города. «Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2024 году. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе. В нем же перечислены адреса всех 77-и домов. Ранее URA.RU писало, что в 2024 году рост финансирования муниципалитетов ЯНАО ожидается по всем направлениям: дорожное хозяйство, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, развитие строительного комплекса и жилищной сферы и пр. Бюджеты ямальских муниципалитетов будут формироваться в основном за счет поступлений из округа. Это следует из официальной документации муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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