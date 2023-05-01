Врач назвала опасные последствия для здоровья при переедании шашлыков

Гастроэнтеролог Дианова: переедание шашлыком грозит панкреатитом и холециститом

02 мая 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Переедание шашлыков может вызвать панкреатит и холецистит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Можно прийти к панкреатиту или холециститу за счет тотального чревоугодия, когда много алкоголя, много жирно-жаренного. Особенно когда есть проблемы с желчным пузырем. У него может быть либо густая желчь, либо камни, наличие полипов, вялый желчный пузырь. Если человек есть редко и потом обильное чревоугодие, то это приводит к панкреатиту и холециститу, даже если камней нет. Это адские боли и заканчивается хирургией», — сказала Нурия Дианова. Чтобы после трапезы не возникло ощущения тяжести в животе, диетолог посоветовала вместе с мясом есть зелень. «Очень хорошо добавлять определенное количество зелени. Ее нужно заранее хорошо промыть. Зелень надо замачивать в теплой воде с солью. Это снижает все риски, что там могут быть патогены. Это улучшит пищеварение и переваривание мяса», — добавила она.

Переедание шашлыком грозит человеку развитием панкреатита и холецистита, что может привести к хирургическому вмешательству. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Можно прийти к панкреатиту или холециститу за счет тотального чревоугодия, когда много алкоголя, много жирно-жаренного. Особенно когда есть проблемы с желчным пузырем. У него может быть либо густая желчь, либо камни, наличие полипов, вялый желчный пузырь. Если человек есть редко и потом обильное чревоугодие, то это приводит к панкреатиту и холециститу, даже если камней нет. Это адские боли и заканчивается хирургией», — сказала Нурия Дианова. Чтобы после трапезы не возникло ощущения тяжести в животе, диетолог посоветовала вместе с мясом есть зелень. «Очень хорошо добавлять определенное количество зелени. Ее нужно заранее хорошо промыть. Зелень надо замачивать в теплой воде с солью. Это снижает все риски, что там могут быть патогены. Это улучшит пищеварение и переваривание мяса», — добавила она.