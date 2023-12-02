02 декабря 2023
01 декабря 2023

На Челябинскую область надвигается новый шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, снегопад, буран, метель, климат, погода
В городах Южного Урала ожидаются метель и гололедица Фото:

В предстоящие сутки на Челябинскую область обрушится новый шторм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«4 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются метели, гололедица. Ночью — в отдельных районах, днем — в большинстве территорий области», — рассказали в пресс-службе управления.

В настоящий момент более сотни единиц дорожной техники и три десятка экипажей Госавтоинспекции выведены на трассы региона из-за прошедшей метели, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Водителей просят без необходимости не выезжать на трассы, чтобы не оказаться в снежном плену.

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В предстоящие сутки на Челябинскую область обрушится новый шторм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «4 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются метели, гололедица. Ночью — в отдельных районах, днем — в большинстве территорий области», — рассказали в пресс-службе управления. В настоящий момент более сотни единиц дорожной техники и три десятка экипажей Госавтоинспекции выведены на трассы региона из-за прошедшей метели, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Водителей просят без необходимости не выезжать на трассы, чтобы не оказаться в снежном плену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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