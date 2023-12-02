На Челябинскую область надвигается новый шторм

В городах Южного Урала ожидаются метель и гололедица
В предстоящие сутки на Челябинскую область обрушится новый шторм. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«4 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются метели, гололедица. Ночью — в отдельных районах, днем — в большинстве территорий области», — рассказали в пресс-службе управления.
В настоящий момент более сотни единиц дорожной техники и три десятка экипажей Госавтоинспекции выведены на трассы региона из-за прошедшей метели, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Водителей просят без необходимости не выезжать на трассы, чтобы не оказаться в снежном плену.
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