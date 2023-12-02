02 декабря 2023
01 декабря 2023

Суд арестовал имущество пермских фармацевтов Годовалова и Шаврина

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В Перми суд арестовал имущество известных фармацевтов Фото:

В Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд арестовал у Годовалова в Перми два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина арестовали гостевой дом в Полазне», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы краевого арбитражного суда.

По данным издания, Годовалов совместно с Шавриным владеют ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также сетью «Аптека от склада». Исковые требования к фармацевтам предъявило ПАО «Сбербанк» в рамках банкротства предпринимателей.

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В Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал у Годовалова в Перми два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина арестовали гостевой дом в Полазне», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы краевого арбитражного суда. По данным издания, Годовалов совместно с Шавриным владеют ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также сетью «Аптека от склада». Исковые требования к фармацевтам предъявило ПАО «Сбербанк» в рамках банкротства предпринимателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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