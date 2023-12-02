Суд арестовал имущество пермских фармацевтов Годовалова и Шаврина

В Перми суд арестовал имущество известных фармацевтов
В Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится в судебных материалах.
«Суд арестовал у Годовалова в Перми два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина арестовали гостевой дом в Полазне», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы краевого арбитражного суда.
По данным издания, Годовалов совместно с Шавриным владеют ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также сетью «Аптека от склада». Исковые требования к фармацевтам предъявило ПАО «Сбербанк» в рамках банкротства предпринимателей.
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