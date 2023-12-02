Экономика Бизнес Суд арестовал имущество пермских фармацевтов Годовалова и Шаврина 03 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 + В Перми суд арестовал имущество известных фармацевтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал у Годовалова в Перми два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина арестовали гостевой дом в Полазне», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы краевого арбитражного суда. По данным издания, Годовалов совместно с Шавриным владеют ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также сетью «Аптека от склада». Исковые требования к фармацевтам предъявило ПАО «Сбербанк» в рамках банкротства предпринимателей. В Пермском крае суд арестовал имущество фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд арестовал у Годовалова в Перми два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина арестовали гостевой дом в Полазне», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы краевого арбитражного суда. По данным издания, Годовалов совместно с Шавриным владеют ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также сетью «Аптека от склада». Исковые требования к фармацевтам предъявило ПАО «Сбербанк» в рамках банкротства предпринимателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям