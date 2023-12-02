Второго участника стрельбы возле УрФУ отправили под стражу

03 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Оба нападавших отправлены в СИЗО до 29 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об аресте Бекзода Камилова — второго напавшего на студента УрФУ Игоря Балакина. Его, так же как и Валерия Волкова, отправили в СИЗО до 29 января 2024 года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Камилову, как и Волкову, предстоит провести в СИЗО один месяц и 29 дней. На заседании Камилов заплакал и попросил прощения у пострадавшего. Бекзод Камилов — 29-летний гражданин Киргизии, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У него есть двое детей. Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, а после отказа выстрелили студенту в щеку. Валерий Волков в суде заявил, что на совершение преступления его подтолкнул Камилов. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Нападавшие после инцидента пытались спрятать оружие.

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об аресте Бекзода Камилова — второго напавшего на студента УрФУ Игоря Балакина. Его, так же как и Валерия Волкова, отправили в СИЗО до 29 января 2024 года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда. Камилову, как и Волкову, предстоит провести в СИЗО один месяц и 29 дней. На заседании Камилов заплакал и попросил прощения у пострадавшего. Бекзод Камилов — 29-летний гражданин Киргизии, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У него есть двое детей. Конфликт произошел 30 ноября. Двое друзей под надуманным предлогом стали вымогать деньги у пострадавшего, а после отказа выстрелили студенту в щеку. Валерий Волков в суде заявил, что на совершение преступления его подтолкнул Камилов. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Нападавшие после инцидента пытались спрятать оружие.