В ХМАО людям с ОВЗ стало легче найти работу

HH.ru: в ХМАО с начала года размещено более двух тысяч вакансий для инвалидов

03 декабря 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Количество вакансий для инвалидов в округе выросло на 22% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2300 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Специалисты сервиса hh.ru сообщили, что, по сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 22 процента. «В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2,3 тысячи вакансий, подходящих для соискателей с ОВЗ. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. Только за последний месяц опубликовано 324 предложения о работе. Регионами-лидерами по числу вакансий с подобной маркировкой в 2023 году стали Москва (более 42 тысяч вакансий), Санкт-Петербург (более 21 тысячи), Московская область, Краснодарский край. Соискателям с инвалидностью наиболее доступны предложения в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%). В Югре принято множество мер для поддержки людей с ОВЗ. Так 1 декабря правительством округа была утверждена новая социальная льгота. Теперь сопровождающие и опекуны детей-инвалидов смогут раз в год вместе с подопечными пройти бесплатный курс оздоровления в соцорганизациях.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2300 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Специалисты сервиса hh.ru сообщили, что, по сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 22 процента. «В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2023 года было открыто 2,3 тысячи вакансий, подходящих для соискателей с ОВЗ. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили URA.RU аналитики сервиса. Только за последний месяц опубликовано 324 предложения о работе. Регионами-лидерами по числу вакансий с подобной маркировкой в 2023 году стали Москва (более 42 тысяч вакансий), Санкт-Петербург (более 21 тысячи), Московская область, Краснодарский край. Соискателям с инвалидностью наиболее доступны предложения в сфере продаж и обслуживания клиентов (49,6% от всего объема), в сфере транспорта и логистики (18%), в области обслуживающего и домашнего персонала (15%). В Югре принято множество мер для поддержки людей с ОВЗ. Так 1 декабря правительством округа была утверждена новая социальная льгота. Теперь сопровождающие и опекуны детей-инвалидов смогут раз в год вместе с подопечными пройти бесплатный курс оздоровления в соцорганизациях.