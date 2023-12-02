02 декабря 2023

В Екатеринбурге подросток избил кассира за отказ продать ему спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Финалисты конкурса красоты в Сима-ленде. Екатеринбург, касса
Несовершеннолетний парень хотел приобрести спиртное Фото:

В Екатеринбурге 2 декабря подросток избил продавщицу «Пятерочки» на улице Старых Большевиков за отказ продать ему алкоголь. Очевидцы сообщили, что молодой человек также сломал руку мужчине, который попытался остановить его. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга.

— Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 14 Орджоникидзевского района. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Очевидцы происшествия рассказали Е1.RU, что молодой человек долго кричал на кассиршу матом и угрожал ей. Женщина пригрозила, что вызовет полицию, а потом закричала от боли.

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В Екатеринбурге 2 декабря подросток избил продавщицу «Пятерочки» на улице Старых Большевиков за отказ продать ему алкоголь. Очевидцы сообщили, что молодой человек также сломал руку мужчине, который попытался остановить его. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга. — Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 14 Орджоникидзевского района. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в УМВД Екатеринбурга. Очевидцы происшествия рассказали Е1.RU, что молодой человек долго кричал на кассиршу матом и угрожал ей. Женщина пригрозила, что вызовет полицию, а потом закричала от боли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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