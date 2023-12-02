В Екатеринбурге подросток избил кассира за отказ продать ему спиртное

03 декабря 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний парень хотел приобрести спиртное Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 2 декабря подросток избил продавщицу «Пятерочки» на улице Старых Большевиков за отказ продать ему алкоголь. Очевидцы сообщили, что молодой человек также сломал руку мужчине, который попытался остановить его. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга. — Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 14 Орджоникидзевского района. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в УМВД Екатеринбурга. Очевидцы происшествия рассказали Е1.RU, что молодой человек долго кричал на кассиршу матом и угрожал ей. Женщина пригрозила, что вызовет полицию, а потом закричала от боли.

В Екатеринбурге 2 декабря подросток избил продавщицу «Пятерочки» на улице Старых Большевиков за отказ продать ему алкоголь. Очевидцы сообщили, что молодой человек также сломал руку мужчине, который попытался остановить его. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в УМВД Екатеринбурга. — Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 14 Орджоникидзевского района. Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в УМВД Екатеринбурга. Очевидцы происшествия рассказали Е1.RU, что молодой человек долго кричал на кассиршу матом и угрожал ей. Женщина пригрозила, что вызовет полицию, а потом закричала от боли.