Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько техники вышло для уборки улиц от снега

Алексей Орлов: на уборку снега в Екатеринбурге вышли 459 рабочих и 436 машин

03 декабря 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Орлов уточнил, что у коммунальщиков в приоритете обработка пешеходных маршрутов Фото: Анна Майорова © URA.RU В уборке снега в Екатеринбурге за сутки было задействовано 459 рабочих и 436 единиц техники. Для борьбы с гололедом коммунальные службы использовали более 204 тонн противогололедных реагентов и 39 тонн песка. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов. «Работа ведется круглосуточно и в усиленном режиме. Только за минувшие сутки для уборки снега было задействовано 459 рабочих и 436 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом использовано более 204 тонн ПГМ и 39 тонн песка», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в уборке улиц службы ориентировались в том числе и на сигналы от жителей. На заседании оперативного штаба мэр Екатеринбурга обсудил меры, принятые коммунальщиками для уборки города и обозначил план работы дневной и ночной смены борцов с последствиями снегопада. Он уточнил, что в приоритете — расчистка и обработка противогололедными реагентами пешеходных маршрутов и перекрестков.

В уборке снега в Екатеринбурге за сутки было задействовано 459 рабочих и 436 единиц техники. Для борьбы с гололедом коммунальные службы использовали более 204 тонн противогололедных реагентов и 39 тонн песка. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов. «Работа ведется круглосуточно и в усиленном режиме. Только за минувшие сутки для уборки снега было задействовано 459 рабочих и 436 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом использовано более 204 тонн ПГМ и 39 тонн песка», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в уборке улиц службы ориентировались в том числе и на сигналы от жителей. На заседании оперативного штаба мэр Екатеринбурга обсудил меры, принятые коммунальщиками для уборки города и обозначил план работы дневной и ночной смены борцов с последствиями снегопада. Он уточнил, что в приоритете — расчистка и обработка противогололедными реагентами пешеходных маршрутов и перекрестков.