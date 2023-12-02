02 декабря 2023

Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько техники вышло для уборки улиц от снега

Алексей Орлов: на уборку снега в Екатеринбурге вышли 459 рабочих и 436 машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов уточнил, что у коммунальщиков в приоритете обработка пешеходных маршрутов Фото:

В уборке снега в Екатеринбурге за сутки было задействовано 459 рабочих и 436 единиц техники. Для борьбы с гололедом коммунальные службы использовали более 204 тонн противогололедных реагентов и 39 тонн песка. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов.

«Работа ведется круглосуточно и в усиленном режиме. Только за минувшие сутки для уборки снега было задействовано 459 рабочих и 436 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом использовано более 204 тонн ПГМ и 39 тонн песка», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в уборке улиц службы ориентировались в том числе и на сигналы от жителей.

На заседании оперативного штаба мэр Екатеринбурга обсудил меры, принятые коммунальщиками для уборки города и обозначил план работы дневной и ночной смены борцов с последствиями снегопада. Он уточнил, что в приоритете — расчистка и обработка противогололедными реагентами пешеходных маршрутов и перекрестков.

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В уборке снега в Екатеринбурге за сутки было задействовано 459 рабочих и 436 единиц техники. Для борьбы с гололедом коммунальные службы использовали более 204 тонн противогололедных реагентов и 39 тонн песка. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов. «Работа ведется круглосуточно и в усиленном режиме. Только за минувшие сутки для уборки снега было задействовано 459 рабочих и 436 единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом использовано более 204 тонн ПГМ и 39 тонн песка», — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в уборке улиц службы ориентировались в том числе и на сигналы от жителей. На заседании оперативного штаба мэр Екатеринбурга обсудил меры, принятые коммунальщиками для уборки города и обозначил план работы дневной и ночной смены борцов с последствиями снегопада. Он уточнил, что в приоритете — расчистка и обработка противогололедными реагентами пешеходных маршрутов и перекрестков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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