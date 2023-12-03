В полиции опровергли связь драки подростков в Дагестане и сериала «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, суд, конвой, сотрудница полиции, конвойное помещение
В МВД заявили, что девушки не смотрели нашумевший сериал Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Конфликт подростков в Дагестане не связан с сериалом «Слово пацана». Это следует из заявления МВД республики, размещенного в официальном telegram-канале ведомства. Об этом URA.RU стало известно в рамках проекта по опровержению фейков, который реализуется совместно с «Лапша Медиа».

«Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, не достоверна», — заявили в МВД по Республике Дагестан. По данным силовиков, подростки сказали, что о данном сериале они не знают. «Его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя их бытовым конфликтом», — добавили в полиции Дагестана.

Ранее стало известно, что две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Конфликт попал на видео и широко разошелся в сети. По одной из версий, девушки якобы вдохновились популярным среди молодежи сериалом «Слово пацана». Герои картины — подростки 80-х годов, которые создавали уличные банды и дрались между собой.

По данным силовиков, участниц конфликта в Дагестане оперативно установили и доставили в отдел полиции. «Обе девушки 16 и 17 лет — жительницы Махачкалы. По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный. Девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН. В отношении несовершеннолетних, а также их родителей по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — заверили в МВД региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликт подростков в Дагестане не связан с сериалом «Слово пацана». Это следует из заявления МВД республики, размещенного в официальном telegram-канале ведомства. Об этом URA.RU стало известно в рамках проекта по опровержению фейков, который реализуется совместно с «Лапша Медиа». «Распространяемая информация о том, что мотивами действий девушек стал просмотр популярного нашумевшего сериала, не достоверна», — заявили в МВД по Республике Дагестан. По данным силовиков, подростки сказали, что о данном сериале они не знают. «Его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя их бытовым конфликтом», — добавили в полиции Дагестана. Ранее стало известно, что две несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу. Конфликт попал на видео и широко разошелся в сети. По одной из версий, девушки якобы вдохновились популярным среди молодежи сериалом «Слово пацана». Герои картины — подростки 80-х годов, которые создавали уличные банды и дрались между собой. По данным силовиков, участниц конфликта в Дагестане оперативно установили и доставили в отдел полиции. «Обе девушки 16 и 17 лет — жительницы Махачкалы. По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный. Девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН. В отношении несовершеннолетних, а также их родителей по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — заверили в МВД региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...