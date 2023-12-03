Кому из россиян проиндексируют зарплаты в 2024 году

С начала 2024 года большинство россиян ожидает увеличение заработной платы

03 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

В 2024 году повысятся зарплаты учителей и врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и правоохранителям будут проиндексированы на 4,5%. Эти изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024—2026 годы. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, кому еще из россиян стоит ожидать повышение зарплаты в 2024 году. Что такое индексация зарплаты Индексация заработной платы — это мера, которая направлена на защиту заработка от влияния инфляции и увеличения цен на товары и услуги. Она является обязательной в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ. В рамках индексации заработной платы, обычно используется индекс цен потребительского рынка, который отражает изменение среднего уровня цен на товары и услуги в экономике. Кому из россиян проиндексируют зарплаты в 2024 году С 1 января 2024 года планируется индексация зарплат бюджетников. Зарплата работников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки будет повышена на 9,8%. А с 1 октября того же года зарплаты остальных бюджетников будут проиндексированы на 4,5%. Повышение зарплат затронет: работников социальных учреждений и силовых структур;

педагогов;

работников культуры;

медицинских работников;

сотрудников Росстандарта, Роспотребнадзора, МЧС и других силовых ведомств;

военнослужащих;

работников соцслужб, сельского и лесного хозяйства. Индексация зарплат медиков в 2024 году В 2024 году планируется повысить зарплату 901,6 тысяче медицинских работников. Общая сумма выделения составит 96,3 миллиардов рублей. Из этой суммы 44,8 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплат врачей, 37 миллиардов — для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 2,7 миллиарда — для младшего медицинского персонала и 1,6 миллиарда — для врачей скорой помощи. Эти меры направлены на решение проблемы нехватки кадров в медицине. Индексация зарплат учителей в 2024 году С 2024 года будет введена новая система оплаты труда для учителей, учитывающая опыт и квалификацию педагогов. Некоторые учителя смогут получать дополнительный процент заработной платы. 25 сентября 2023 года депутаты от ЛДПР внесли законопроект в Госдуму, который предусматривает установление зарплаты учителей не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Документ находится в стадии рассмотрения, которое состоится в Госдуме весной 2024 года. Повышение студенческих стипендий В Госдуме 21 августа 2023 года был представлен законопроект о повышении размера студенческих стипендий до уровня МРОТ. В 2023 году средняя величина стипендии составляла 1825 рублей. Однако правительство отказалось поддержать эту инициативу. Планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении в декабре 2023 года. Индексация зарплат чиновникам в 2024 году В 2024 году зарплаты чиновников, включая судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и некоторых сотрудников федеральных органов исполнительной власти, будут заморожены до 1 января 2025 года. Однако это ограничение не распространяется на военных и сотрудников силовых ведомств. Такой шаг позволит сэкономить 36 миллиардов рублей. Как изменятся зарплаты военнослужащих и сотрудников МВД в 2024 году Зарплата военнослужащих с 1 октября 2024 года будет зависеть от звания, должности и выслуги лет, а денежное довольствие увеличится на 4,5%. Участники СВО получат повышение до 210 тысяч рублей в месяц. Сотрудники МВД также ожидают аналогичную индексацию зарплаты, увеличение составит 4,5% и вступит в силу с 1 октября 2024 года. Председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о дополнительном направлении свыше 11 миллиардов рублей из резервного фонда на повышение заработной платы определенных категорий работников федеральных государственных учреждений. Правительство отметило, что выделенное финансирование будет использовано для выполнения указов президента от 2012 года, касающихся оплаты труда работников бюджетной сферы, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и правоохранителям будут проиндексированы на 4,5%. Эти изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024—2026 годы. URA.RU собрало в своем материале информацию о том, кому еще из россиян стоит ожидать повышение зарплаты в 2024 году. Индексация заработной платы — это мера, которая направлена на защиту заработка от влияния инфляции и увеличения цен на товары и услуги. Она является обязательной в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ. В рамках индексации заработной платы, обычно используется индекс цен потребительского рынка, который отражает изменение среднего уровня цен на товары и услуги в экономике. С 1 января 2024 года планируется индексация зарплат бюджетников. Зарплата работников в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки будет повышена на 9,8%. А с 1 октября того же года зарплаты остальных бюджетников будут проиндексированы на 4,5%. Повышение зарплат затронет: В 2024 году планируется повысить зарплату 901,6 тысяче медицинских работников. Общая сумма выделения составит 96,3 миллиардов рублей. Из этой суммы 44,8 миллиардов рублей будет направлено на повышение зарплат врачей, 37 миллиардов — для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 2,7 миллиарда — для младшего медицинского персонала и 1,6 миллиарда — для врачей скорой помощи. Эти меры направлены на решение проблемы нехватки кадров в медицине. С 2024 года будет введена новая система оплаты труда для учителей, учитывающая опыт и квалификацию педагогов. Некоторые учителя смогут получать дополнительный процент заработной платы. 25 сентября 2023 года депутаты от ЛДПР внесли законопроект в Госдуму, который предусматривает установление зарплаты учителей не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Документ находится в стадии рассмотрения, которое состоится в Госдуме весной 2024 года. В Госдуме 21 августа 2023 года был представлен законопроект о повышении размера студенческих стипендий до уровня МРОТ. В 2023 году средняя величина стипендии составляла 1825 рублей. Однако правительство отказалось поддержать эту инициативу. Планируется рассмотрение законопроекта в первом чтении в декабре 2023 года. В 2024 году зарплаты чиновников, включая судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и некоторых сотрудников федеральных органов исполнительной власти, будут заморожены до 1 января 2025 года. Однако это ограничение не распространяется на военных и сотрудников силовых ведомств. Такой шаг позволит сэкономить 36 миллиардов рублей. Зарплата военнослужащих с 1 октября 2024 года будет зависеть от звания, должности и выслуги лет, а денежное довольствие увеличится на 4,5%. Участники СВО получат повышение до 210 тысяч рублей в месяц. Сотрудники МВД также ожидают аналогичную индексацию зарплаты, увеличение составит 4,5% и вступит в силу с 1 октября 2024 года. Председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о дополнительном направлении свыше 11 миллиардов рублей из резервного фонда на повышение заработной платы определенных категорий работников федеральных государственных учреждений. Правительство отметило, что выделенное финансирование будет использовано для выполнения указов президента от 2012 года, касающихся оплаты труда работников бюджетной сферы, передает РАПСИ.