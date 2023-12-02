02 декабря 2023
01 декабря 2023

Лыжники получили уведомления об отмене этапа Кубка России в Чусовом

Тренер Бородавко: в Пермском крае отменят этап Кубка России по лыжным гонкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, соревнования, лыжник
Спортсмены уже получили уведомления об отмене этапа Фото:

Третий этап кубка России по лыжным гонкам не будет проводиться в Чусовом (Пермский край). Спортсмены, заявленные в первенстве, уже получили соответствующие уведомления. Об этом рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Официально этап будет отменен завтра (4 декабря — прим. URA.RU). Сегодня поступила информация для спортсменов, что этапа не будет. Завтра мы ожидаем письмо об отмене от оргкомитета в Чусовом», — заявил Юрий Бородавко в интервью «Матч ТВ».

Гонка была запланирована на 9—12 декабря. В этих числах в Чусовом ожидаются 30-градусные морозы. В соревновании должны были принять участие порядка 200 спортсменов из более 20 регионов России.

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Третий этап кубка России по лыжным гонкам не будет проводиться в Чусовом (Пермский край). Спортсмены, заявленные в первенстве, уже получили соответствующие уведомления. Об этом рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко. «Официально этап будет отменен завтра (4 декабря — прим. URA.RU). Сегодня поступила информация для спортсменов, что этапа не будет. Завтра мы ожидаем письмо об отмене от оргкомитета в Чусовом», — заявил Юрий Бородавко в интервью «Матч ТВ». Гонка была запланирована на 9—12 декабря. В этих числах в Чусовом ожидаются 30-градусные морозы. В соревновании должны были принять участие порядка 200 спортсменов из более 20 регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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