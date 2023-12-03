В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртиш» отсутствуют снежные завалы. Движению транспорта ничто не мешает, пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Информация о том, что по дороге до Челябинска невозможно проехать, распространяется в соцсети.
«По соцсетям распространяется дезинформация о состоянии проезда на Р-254. Дорога убрана, льда практически нет. Водителям все равно следует соблюдать предельную осторожность из-за непростых погодных условий», — рассказали собеседники агентства.
Обрушившиеся на Курганскую область метель, снег и ветер привели к ряду запретов на передвижение по дорогам регионального и федерального значений. В Госавтоинспекции просили курганских водителей воздержаться от дальних поездок и не брать с собой детей. Ограничения на участках трасс постепенно начали снимать.
По словам дорожников, трасса до Челябинска очищена от снега
Фото: предоставлено ФКУ Упрдор «Южный Урал»
За ситуацией на трассе следят в режиме реального времени
В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртиш» отсутствуют снежные завалы. Движению транспорта ничто не мешает, пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Информация о том, что по дороге до Челябинска невозможно проехать, распространяется в соцсети. «По соцсетям распространяется дезинформация о состоянии проезда на Р-254. Дорога убрана, льда практически нет. Водителям все равно следует соблюдать предельную осторожность из-за непростых погодных условий», — рассказали собеседники агентства. Обрушившиеся на Курганскую область метель, снег и ветер привели к ряду запретов на передвижение по дорогам регионального и федерального значений. В Госавтоинспекции просили курганских водителей воздержаться от дальних поездок и не брать с собой детей. Ограничения на участках трасс постепенно начали снимать.