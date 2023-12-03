03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Курганские дорожники ответили на обвинения о снежных заносах на трассе. Фото

Курганские дорожники опровергли информацию о снежных заносах на трассе «Иртыш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, снежная каша, проезжая часть, автомобиль, нечищенная дорога
Сообщения о снежных заносах на дороге появляются в курганских пабликах и мессенджерах Фото:

В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртиш» отсутствуют снежные завалы. Движению транспорта ничто не мешает, пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Информация о том, что по дороге до Челябинска невозможно проехать, распространяется в соцсети.

«По соцсетям распространяется дезинформация о состоянии проезда на Р-254. Дорога убрана, льда практически нет. Водителям все равно следует соблюдать предельную осторожность из-за непростых погодных условий», — рассказали собеседники агентства.

Обрушившиеся на Курганскую область метель, снег и ветер привели к ряду запретов на передвижение по дорогам регионального и федерального значений. В Госавтоинспекции просили курганских водителей воздержаться от дальних поездок и не брать с собой детей. Ограничения на участках трасс постепенно начали снимать.

По словам дорожников, трасса до Челябинска очищена от снега
По словам дорожников, трасса до Челябинска очищена от снега
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За ситуацией на трассе следят в режиме реального времени
За ситуацией на трассе следят в режиме реального времени
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В Курганской области на федеральной трассе Р-254 «Иртиш» отсутствуют снежные завалы. Движению транспорта ничто не мешает, пояснили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Информация о том, что по дороге до Челябинска невозможно проехать, распространяется в соцсети. «По соцсетям распространяется дезинформация о состоянии проезда на Р-254. Дорога убрана, льда практически нет. Водителям все равно следует соблюдать предельную осторожность из-за непростых погодных условий», — рассказали собеседники агентства. Обрушившиеся на Курганскую область метель, снег и ветер привели к ряду запретов на передвижение по дорогам регионального и федерального значений. В Госавтоинспекции просили курганских водителей воздержаться от дальних поездок и не брать с собой детей. Ограничения на участках трасс постепенно начали снимать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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