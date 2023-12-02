02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Госавтоинспекции сообщили о возобновлении движения по курганским трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Участки федеральных дорог открыли для движения Фото:

В Курганской области на федеральных трассах были частично сняты ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Беспрепятственно ездить можно на участке дороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (248-465 км), Екатеринбург — Шадринск — Курган (125-356 км), „Иртыш“ подъезд к Тюмени. О снятии других ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в telegram-канале ведомства.

Ограничения, введенные ранее, распространялись на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также большегрузы. Движение осложняют мокрый снег и гололед. На некоторых региональных дорогах ограничения еще действуют.

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В Курганской области на федеральных трассах были частично сняты ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Беспрепятственно ездить можно на участке дороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (248-465 км), Екатеринбург — Шадринск — Курган (125-356 км), „Иртыш“ подъезд к Тюмени. О снятии других ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в telegram-канале ведомства. Ограничения, введенные ранее, распространялись на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также большегрузы. Движение осложняют мокрый снег и гололед. На некоторых региональных дорогах ограничения еще действуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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