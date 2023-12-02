В Госавтоинспекции сообщили о возобновлении движения по курганским трассам

В Курганской области на федеральных трассах были частично сняты ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.
«Беспрепятственно ездить можно на участке дороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (248-465 км), Екатеринбург — Шадринск — Курган (125-356 км), „Иртыш“ подъезд к Тюмени. О снятии других ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в telegram-канале ведомства.
Ограничения, введенные ранее, распространялись на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, а также большегрузы. Движение осложняют мокрый снег и гололед. На некоторых региональных дорогах ограничения еще действуют.
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