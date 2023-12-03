Мэр челябинского города назвал фейком сообщение о нападающих с битами подростках

04 декабря 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Фейки, которые провоцируют молодежь, и кто их создает, без внимания не останутся Фото: Размик Закарян © URA.RU Информация о группе подростков в масках и с битами, которые ходят по Снежинску (Челябинская область) и избивают сверстников, является фейком, провоцирующем молодежь. Об этом заявил глава закрытого города Андрей Пульников. «По поводу информации о группе подростков в масках, которые ходят по городу и избивают сверстников хочу сообщить следующее. Ни один из фактов не нашел своего подтверждения. <…> Этот фейк запущен сознательно или как часто это бывает по безграничной глупости», — написал Пульников на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». О группе подростков с битами жительнице Снежинска рассказал ее 15-летний сын, который услышал информацию от друзей и так по цепочке. Сообщение о том, что в реанимации находится девушка, которая якобы пострадала от этих подростков, также недостоверная, отмечает Пульников. «Хочу обратить внимание родителей, среди комментаторов этих постов в основном подростки 15-17 лет, побеседуйте со своими детьми. Еще раз хочу сказать, никто не будет скрывать реальные преступления, но и фейки, которые провоцируют нашу молодежь, и кто их создает и распространяет, без внимания не останутся», — добавил Пульников.

Информация о группе подростков в масках и с битами, которые ходят по Снежинску (Челябинская область) и избивают сверстников, является фейком, провоцирующем молодежь. Об этом заявил глава закрытого города Андрей Пульников. «По поводу информации о группе подростков в масках, которые ходят по городу и избивают сверстников хочу сообщить следующее. Ни один из фактов не нашел своего подтверждения. <…> Этот фейк запущен сознательно или как часто это бывает по безграничной глупости», — написал Пульников на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». О группе подростков с битами жительнице Снежинска рассказал ее 15-летний сын, который услышал информацию от друзей и так по цепочке. Сообщение о том, что в реанимации находится девушка, которая якобы пострадала от этих подростков, также недостоверная, отмечает Пульников. «Хочу обратить внимание родителей, среди комментаторов этих постов в основном подростки 15-17 лет, побеседуйте со своими детьми. Еще раз хочу сказать, никто не будет скрывать реальные преступления, но и фейки, которые провоцируют нашу молодежь, и кто их создает и распространяет, без внимания не останутся», — добавил Пульников.