03 декабря 2023
02 декабря 2023

Мэр челябинского города назвал фейком сообщение о нападающих с битами подростках

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, лужа, подросток, слякоть, распутица
Фейки, которые провоцируют молодежь, и кто их создает, без внимания не останутся Фото:

Информация о группе подростков в масках и с битами, которые ходят по Снежинску (Челябинская область) и избивают сверстников, является фейком, провоцирующем молодежь. Об этом заявил глава закрытого города Андрей Пульников.

«По поводу информации о группе подростков в масках, которые ходят по городу и избивают сверстников хочу сообщить следующее. Ни один из фактов не нашел своего подтверждения. <…> Этот фейк запущен сознательно или как часто это бывает по безграничной глупости», — написал Пульников на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

О группе подростков с битами жительнице Снежинска рассказал ее 15-летний сын, который услышал информацию от друзей и так по цепочке. Сообщение о том, что в реанимации находится девушка, которая якобы пострадала от этих подростков, также недостоверная, отмечает Пульников.

«Хочу обратить внимание родителей, среди комментаторов этих постов в основном подростки 15-17 лет, побеседуйте со своими детьми. Еще раз хочу сказать, никто не будет скрывать реальные преступления, но и фейки, которые провоцируют нашу молодежь, и кто их создает и распространяет, без внимания не останутся», — добавил Пульников.

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Информация о группе подростков в масках и с битами, которые ходят по Снежинску (Челябинская область) и избивают сверстников, является фейком, провоцирующем молодежь. Об этом заявил глава закрытого города Андрей Пульников. «По поводу информации о группе подростков в масках, которые ходят по городу и избивают сверстников хочу сообщить следующее. Ни один из фактов не нашел своего подтверждения. <…> Этот фейк запущен сознательно или как часто это бывает по безграничной глупости», — написал Пульников на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». О группе подростков с битами жительнице Снежинска рассказал ее 15-летний сын, который услышал информацию от друзей и так по цепочке. Сообщение о том, что в реанимации находится девушка, которая якобы пострадала от этих подростков, также недостоверная, отмечает Пульников. «Хочу обратить внимание родителей, среди комментаторов этих постов в основном подростки 15-17 лет, побеседуйте со своими детьми. Еще раз хочу сказать, никто не будет скрывать реальные преступления, но и фейки, которые провоцируют нашу молодежь, и кто их создает и распространяет, без внимания не останутся», — добавил Пульников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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