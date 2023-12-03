МЧС: площадь пожара на автозаводе в Москве выросла вдвое

На месте ЧП работают более 150 специалистов и 50 единиц техники
Площадь пожара на московском заводе специализированных автомобилей достигала двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«На востоке Москвы горит производственно-складское здание (завода — прим. URA.RU) на площади 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — написано в
Пожару, начавшемуся в ночь с 3 на 4 декабря, присвоен второй ранг сложности. Столичный завод спецавтомобилей входит в топ-10 производителей прицепов в Европе.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!