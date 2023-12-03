03 декабря 2023

МЧС: площадь пожара на автозаводе в Москве выросла вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают более 150 специалистов и 50 единиц техники Фото:

Площадь пожара на московском заводе специализированных автомобилей достигала двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На востоке Москвы горит производственно-складское здание (завода — прим. URA.RU) на площади 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — написано в telegram-канале ведомства.

Пожару, начавшемуся в ночь с 3 на 4 декабря, присвоен второй ранг сложности. Столичный завод спецавтомобилей входит в топ-10 производителей прицепов в Европе.

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Площадь пожара на московском заводе специализированных автомобилей достигала двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «На востоке Москвы горит производственно-складское здание (завода — прим. URA.RU) на площади 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — написано в telegram-канале ведомства. Пожару, начавшемуся в ночь с 3 на 4 декабря, присвоен второй ранг сложности. Столичный завод спецавтомобилей входит в топ-10 производителей прицепов в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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