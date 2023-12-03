МЧС: площадь пожара на автозаводе в Москве выросла вдвое

04 декабря 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают более 150 специалистов и 50 единиц техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Площадь пожара на московском заводе специализированных автомобилей достигала двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «На востоке Москвы горит производственно-складское здание (завода — прим. URA.RU) на площади 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — написано в telegram-канале ведомства. Пожару, начавшемуся в ночь с 3 на 4 декабря, присвоен второй ранг сложности. Столичный завод спецавтомобилей входит в топ-10 производителей прицепов в Европе.

Площадь пожара на московском заводе специализированных автомобилей достигала двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «На востоке Москвы горит производственно-складское здание (завода — прим. URA.RU) на площади 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — написано в telegram-канале ведомства. Пожару, начавшемуся в ночь с 3 на 4 декабря, присвоен второй ранг сложности. Столичный завод спецавтомобилей входит в топ-10 производителей прицепов в Европе.