03 декабря 2023

В Москве загорелся автозавод на площади свыше 1000 квадратных метров. Видео

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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
На месте работают несколько пожарных расчетов Фото:

В Москве на Открытом шоссе загорелся завод специализированных автомобилей на площади свыше 1000 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы.

«Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около получаса назад. Огонь быстро распространяется», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Telegram-канал «112» сообщает, что огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Завод специализированных автомобилей входит в топ-10 среди производителей прицепов в Европе.

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В Москве на Открытом шоссе загорелся завод специализированных автомобилей на площади свыше 1000 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы. «Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около получаса назад. Огонь быстро распространяется», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. На месте работают несколько пожарных расчетов. Telegram-канал «112» сообщает, что огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Завод специализированных автомобилей входит в топ-10 среди производителей прицепов в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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