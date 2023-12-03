Происшествия Пожары В Москве загорелся автозавод на площади свыше 1000 квадратных метров. Видео 04 декабря 2023 в 01:48 Размер текста - 17 + На месте работают несколько пожарных расчетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве на Открытом шоссе загорелся завод специализированных автомобилей на площади свыше 1000 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы. «Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около получаса назад. Огонь быстро распространяется», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. На месте работают несколько пожарных расчетов. Telegram-канал «112» сообщает, что огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Завод специализированных автомобилей входит в топ-10 среди производителей прицепов в Европе. В Москве на Открытом шоссе загорелся завод специализированных автомобилей на площади свыше 1000 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы. «Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около получаса назад. Огонь быстро распространяется», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. На месте работают несколько пожарных расчетов. Telegram-канал «112» сообщает, что огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Завод специализированных автомобилей входит в топ-10 среди производителей прицепов в Европе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям