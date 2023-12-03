На месте работают несколько пожарных расчетов
В Москве на Открытом шоссе загорелся завод специализированных автомобилей на площади свыше 1000 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы.
«Пожар в здании завода на Открытом шоссе начался около получаса назад. Огонь быстро распространяется», — пишет Baza со ссылкой на очевидцев. На месте работают несколько пожарных расчетов.
Telegram-канал «112» сообщает, что огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару уже присвоен второй ранг сложности. Завод специализированных автомобилей входит в топ-10 среди производителей прицепов в Европе.
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