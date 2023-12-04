В РФ создают топливо из кулинарных отходов

В России создают топливо из растительных масел и кулинарных отходов (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В России создают биотопливо для двигательной техники на основе растительных масел и кулинарных отходов. Об этом заявили в пресс-службе Томского политехнического университета.

«Первые образцы уже синтезированы. На следующем этапе исследования мы планируем разработку катализаторов, которые позволят повысить выход целевого продукта, а также получать биотопливо с заданными физико-химических характеристиками», — рассказала профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Ивашкина, передает РИА Новости.

Отмечается, что для производства задействованы четыре вида сырья: талловое, рыжиковое и рапсовое масла, а также отходы кулинарных масел. К тому же были использованы три метода производства: каталитический крекинг, процесс Фишера-Тропша и гидрокрекинг, объяснила Ивашкина.

Ранее сообщалось, что российские ученые из пермского политеха создают противоожоговое лекарство из человеческой крови. Специалисты упростили способ изготовления мази. Также им удалось снизить побочные действия препарата и получить патент на разработку.