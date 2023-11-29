В Перми создают противоожоговое лекарство из человеческой крови

30 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

В пермском политехе разрабатывают новое лекарство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ученые из пермского политеха упростили способ изготовления противоожоговой мази. Кроме того, специалисты смогли снизили побочные действия препарата и получили патент на разработку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ, ученые изучили рецепт единственной существующей мази от ожогов с альбумином (белок крови человека) и смогли упростить сложный процесс изготовления. Специалисты снизили побочные действия препарата, исключив спиртовой экстракт прополиса, который нежелательно наносить на открытые раны. «Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи РФ для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью», — рассказала автор разработки, магистрант направления «Биотехнология» ПНИПУ Татьяна Аблина. Ученые отмечают, что мазь за счет своей консистенции и состава не только хорошо впитывается, но и питает кожу. Оказывает антибактериальный и заживляющий эффект. Альбумин человека — один из главных транспортных белков крови, он служит источником азота при дефиците белка в организме и заживляет раны при местном нанесении. Разработка пермских ученых значительно расширяет арсенал препаратов, которые используют при лечении ожогов и ран. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми создают антибиотик из человеческой крови. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые из пермского политеха упростили способ изготовления противоожоговой мази. Кроме того, специалисты смогли снизили побочные действия препарата и получили патент на разработку. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ПНИПУ, ученые изучили рецепт единственной существующей мази от ожогов с альбумином (белок крови человека) и смогли упростить сложный процесс изготовления. Специалисты снизили побочные действия препарата, исключив спиртовой экстракт прополиса, который нежелательно наносить на открытые раны. «Испытания полученных составов показали, что они соответствуют стандартам Государственной фармакопеи РФ для лекарственных форм наружного применения и обеспечивают эффективный контакт действующего вещества с раневой поверхностью», — рассказала автор разработки, магистрант направления «Биотехнология» ПНИПУ Татьяна Аблина. Ученые отмечают, что мазь за счет своей консистенции и состава не только хорошо впитывается, но и питает кожу. Оказывает антибактериальный и заживляющий эффект. Альбумин человека — один из главных транспортных белков крови, он служит источником азота при дефиците белка в организме и заживляет раны при местном нанесении. Разработка пермских ученых значительно расширяет арсенал препаратов, которые используют при лечении ожогов и ран. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми создают антибиотик из человеческой крови.