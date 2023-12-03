На трассе в Курганской области ограничено движение из-за непогоды

04 декабря 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

На курганском участке трассы «Иртыш» ограничили движение транспорта до 15:00 часов (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на участке трассы «Иртыш» продляется ограничение движения для пассажирских автобусов, такси, грузовых автомобилей из-за метели и гололеда. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, порывы ветра до 16 м/с, гололед, метели) 4 декабря 2023 года с 10 часов продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения — 4 декабря 15 часов по местному времени», — предупреждает ведомство. Время снятия ограничения может измениться, если погодные условия не улучшатся. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (Telegram).

В Курганской области на участке трассы «Иртыш» продляется ограничение движения для пассажирских автобусов, такси, грузовых автомобилей из-за метели и гололеда. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, порывы ветра до 16 м/с, гололед, метели) 4 декабря 2023 года с 10 часов продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения — 4 декабря 15 часов по местному времени», — предупреждает ведомство. Время снятия ограничения может измениться, если погодные условия не улучшатся. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (Telegram).