03 декабря 2023
02 декабря 2023

На трассе в Курганской области ограничено движение из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, ветер, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, туман
На курганском участке трассы «Иртыш» ограничили движение транспорта до 15:00 часов (фото из архива) Фото:

В Курганской области на участке трассы «Иртыш» продляется ограничение движения для пассажирских автобусов, такси, грузовых автомобилей из-за метели и гололеда. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, порывы ветра до 16 м/с, гололед, метели) 4 декабря 2023 года с 10 часов продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения — 4 декабря 15 часов по местному времени», — предупреждает ведомство.

Время снятия ограничения может измениться, если погодные условия не улучшатся. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (Telegram).

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В Курганской области на участке трассы «Иртыш» продляется ограничение движения для пассажирских автобусов, такси, грузовых автомобилей из-за метели и гололеда. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (снег, порывы ветра до 16 м/с, гололед, метели) 4 декабря 2023 года с 10 часов продляется временное ограничение движения на участке федеральной трассы: — км 55 — км 248 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ориентировочное время окончания ограничения — 4 декабря 15 часов по местному времени», — предупреждает ведомство. Время снятия ограничения может измениться, если погодные условия не улучшатся. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси. Узнать о состоянии проезда можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (Telegram).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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