В Кремле раскрыли, как Путину удается выдерживать тяжелый рабочий график

Президент России Владимир Путин способен выдерживать предельно напряженный рабочий график и сохранять высокую концентрацию на протяжении всего дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что этому способствует и любовь российского главы к спорту, которым он старается заниматься каждый день.
«Когда он [Путин] в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — подчеркнул Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля также признался. что сам не понимает, откуда Путин берет в себе силы. Песков также добавил, что глава государства спит всего несколько часов в сутки, но это не влияет на его работоспособность.
Ранее в сентябре Дмитрий Песков также делился информацией о предпочтениях Владимира Путина в области фильмов и сериалов. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин предпочитает исторические и документальные фильмы и сериалы. Однако из-за плотного графика Путину редко удается уделять время кинопросмотру. Только за последние полмесяца президент России посетил Арктику и Китай в рамках международных поездок. Затем он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
