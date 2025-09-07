В Кремле раскрыли, как Путину удается выдерживать тяжелый рабочий график

Песков: Путин старается постоянно заниматься спортом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Путину удается выдерживать напряженный рабочий график из-за ежедневных спортивных тренировок, уточнил Песков
Владимиру Путину удается выдерживать напряженный рабочий график из-за ежедневных спортивных тренировок, уточнил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин способен выдерживать предельно напряженный рабочий график и сохранять высокую концентрацию на протяжении всего дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что этому способствует и любовь российского главы к спорту, которым он старается заниматься каждый день. 

«Когда он [Путин] в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — подчеркнул Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля также признался. что сам не понимает, откуда Путин берет в себе силы. Песков также добавил, что глава государства спит всего несколько часов в сутки, но это не влияет на его работоспособность.

Ранее в сентябре Дмитрий Песков также делился информацией о предпочтениях Владимира Путина в области фильмов и сериалов. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин предпочитает исторические и документальные фильмы и сериалы. Однако из-за плотного графика Путину редко удается уделять время кинопросмотру. Только за последние полмесяца президент России посетил Арктику и Китай в рамках международных поездок. Затем он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин способен выдерживать предельно напряженный рабочий график и сохранять высокую концентрацию на протяжении всего дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что этому способствует и любовь российского главы к спорту, которым он старается заниматься каждый день.  «Когда он [Путин] в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — подчеркнул Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля также признался. что сам не понимает, откуда Путин берет в себе силы. Песков также добавил, что глава государства спит всего несколько часов в сутки, но это не влияет на его работоспособность. Ранее в сентябре Дмитрий Песков также делился информацией о предпочтениях Владимира Путина в области фильмов и сериалов. По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин предпочитает исторические и документальные фильмы и сериалы. Однако из-за плотного графика Путину редко удается уделять время кинопросмотру. Только за последние полмесяца президент России посетил Арктику и Китай в рамках международных поездок. Затем он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...