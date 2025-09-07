В Москве начался крестный ход с Патриархом Кириллом во главе

Ход начался от Храма Христа Спасителя
Ход начался от Храма Христа Спасителя Фото:
В Москве 20 тысяч верующих возродили традиции, выйдя на крестный ход

В Москве начался общегородской крестный ход. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тысячи верующих собрались возле храма Христа Спасителя, ставшего отправной точкой маршрута, сообщают журналисты с места событий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил общемосковский крестный ход духовенства и мирян, передают журналисты. Общемосковский крестный ход начался после Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Торжественное шествие пройдет маршрутом длиной около семи километров и окончится у Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие около 20 тысяч верующих.

Крестный ход — торжественное церковное шествие с крестами, хоругвями (церковными знаменами) и иконами. Это часть богослужения, которая символически воспроизводит важные события евангельской и церковной истории. Данное мероприятие в православной традиции проводилось в особые праздничные дни. Следите за проведением крестного хода — в онлайн-трансляции URA.RU.

