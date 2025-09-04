Начало осени в Кургане выдалось с сильными перепадами дневных и ночных температур, из-за чего есть риски простудиться и заболеть. В преддверии нового эпидсезона Роспотребнадзор советует чаще мыть руки и вести здоровый образ жизни. Сегодня эти правила знакомы всем, а сто лет назад люди не знали об элементарных принципах гигиены. Чтобы донести их до населения, по улицам Кургана в 1925 году устроили карнавальное шествие с изображениями холеры, тифа, сифилиса, а также воды, воздуха и физкультуры. Какие самые страшные болезни поражали курганцев в начале ХХ века и как от них спасались — в материале URA.RU в рубрике «История».
Рассадник заразы и санитары на вес золота
В начале 1914 года по Кургану стали распространяться скарлатина и дифтерит. Когда грянула Первая мировая война и население стало мигрировать, участились вспышки холеры, сыпного и брюшного тифа. Власти решают выделить средства на борьбу с заразными заболеваниями.
«Управление главного врачебного инспектора отпускает на противоэпидемические мероприятия Курганскою городской управою единовременно: на постройку заразного барака на 15 кроватей — 4500 рублей, оборудование заразного барака — 1500 рублей, устройство дезинфекционной камеры — 2500 рублей, приобретение кипятильников — 500 рублей. Всего 9000 рублей», — зачитал 7 августа 1915 года предложения о способах борьбы с «чумною заразою» Тобольский губернатор на заседании Курганской городской думы.
Рассадником сыпного тифа в Кургане считался городской ночлежный дом. Об этом в 1918 году писала газета «Курганская свободная мысль», сообщая, что из 45 ночлежников заболело 18. В октябре эпидемия тифа распространилась по всему городу. Санитары тифозных бараков стали настолько незаменимыми, что их даже освободили от военной службы. В ноябре зараженных было уже 152 человека. Всех болеющих заразными болезнями бесплатно принимали в лечебные заведения.
Горы трупов и сброшенные в Тобол лекарства
В результате Первой мировой и гражданской войн хозяйство было приведено в упадок. Крайняя неурожайность 1919-1923 годов привела к продовольственному кризису и голоду. Последним урожайным годом был 1919, но именно тогда Курганский уезд стал фронтом гражданской войны. Много урожая осталось несобранным, еще больше — уничтожено во время боевых столкновений.
«Катастрофически не хватало медикаментов, при этом отступающие из уезда войска Колчака полностью уничтожили их остатки, которые не смогли забрать с собой. Весь медицинский спирт был сброшен ими в реку Тобол», — рассказывал магистр истории, автор научной статьи Даниил Котанцев.
Кроме того, похоронное дело в уезде, по его словам, было совершенно не организовано: умерших в больнице, даже в городской, складывали штабелями прямо возле самой больницы. Особенно острой эта проблема была зимой 1919-1920. И ждать до весны было нельзя, потому что когда тела оттают, это будет новый очаг заразы.
Новое ведомство, ЧК-тиф и ЧК-хол
22 сентября 1919 года был создан местный отдел здравоохранения — так называемый здравотдел. Помимо него, были созданы специальные комиссии по борьбе с тифом и холерой — ЧК-тиф и ЧК-хол. Спустя год газета «Красный Курган» писала о свирепствующей эпидемии тифа и том, что было сделано здравотделом для борьбы с ними. Ему предписывалось усилить санитарный надзор, проводить лекции о гигиене, распространять медицинскую литературу, организовать курсы дезинфекторов.
Горхозу было предложено построить центральную городскую прачечную и увеличить число бань. А чтобы в Курганский уезд не попадала зараза от приезжих по железной дороге, при станции Курган создали карантинный дом.
В 1921 году в 1-й Советской больнице всем жителям ставили прививки от натуральной оспы. Однако весной 1925 года в Курганском округе снова произошла вспышка заболеваний оспой. Число заболевших достигало тысячи. Для прививок от оспы было решено выделить из запасного фонда окружного бюджета 2000 рублей — огромные по тем временам деньги.
Больницы без воды, голод и спящие на полу пациенты
Одной из проблем, с которой столкнулись ЧК-тиф и ЧК-хол — крайне скудный больничный фонд. Они стали искать помещения под госпитали и больницы. Здания, где находились лечебницы, были уже старыми, требовали капремонта, белья не хватало, не было вентиляции, водопровода и канализации, питание пациентов крайне скудное — до 1400 ккал, в некоторых больным приходилось спать прямо на полу. При этом в мужском тюремном замке были все условия — койки, ванны и бани, поэтому было решено заключенных перевести в женскую тюрьму, а в тюремном замке сделать госпиталь.
Статистика в те годы еще не велась, но достоверно известно, что люди болели тысячами. В некоторых волостях Курганского уезда смертность от холеры в 1922 году достигала 100%, от тифа — около 20%.
Чтобы обеспечить полноценным питанием больных в госпиталях, по решению эпидкомиссий была открыта молочная ферма, которая располагалась за заводом Дмитрия Смолина. Она полностью покрывала потребности курганских больниц в молочной и мясной продукции.
Квас и фруктовые воды — под запрет
Особую проблему представляла антисанитария, причем как в городе, так и в уезде. Люди сваливали отходы и нечистоты куда попало, в том числе в Тобол, часто игнорируя требования комиссий. Поэтому под угрозой судов ревтребунала жителей обязали иметь выгребные ямы на своих участках.
Не все кипятили воду, при этом основной возбудитель холеры как раз находится в воде. Чтобы снизить заболеваемость холерой, ЧК-холл запретил торговлю фруктовыми водами и квасом. Это связано с тем, что часто воду для их приготовления не кипятили, а антисанитария провоцировала вспышки опасных инфекций.
С населением комиссии вели агитационную и профилактическую работу. Курганцам старались донести информацию просто, без каких-либо медицинских и научных терминов, чтобы она была понятна каждому. К примеру, что тифом можно заболеть из-за блох и что надо проглаживать одежду утюгом, следить за чистотой своего тела и своего жилья.
«В темных сырых местах живут, плодятся, и как змеи готовят свое ядовитое жало, мельчайшие живые существа — микробы, несущие нам заразу, а иногда и смерть. Где грязь, там вши, блохи и другие насекомые — разносчики заразы», — говорилось в агитлистовке, которая распространялась по Кургану в 20-х годах прошлого века.
Тифозный карнавал
Во время особо крупных вспышек в Кургане закрывали цирки, театры, хотя последние давали и благотворительные спектакли для сбора средств, чтобы помочь больницам. В общественных местах должны были находиться чаны с кипяченой водой, за которыми назначались ответственные. При необходимости дезинфекторы могли обрабатывать специальными растворами жилье, где проживали зараженные, чтобы предотвратить развитие эпидемии.
6 сентября 1925 года в Кургане Санпросвещение провело карнавальное шествие, в котором шли изображения опасных болезней — сифилиса и холеры. В шествии также были изображения воды, воздуха и физкультуры. Этим карнавалом до людей хотели донесли информацию о болезнях, способах их передачи и мерах профилактики.
Все предпринимаемые меры дали свои плоды. К 1923 году эпидемия тифа была локализована. Комиссии же были преобразованы в эпидсовещание при уездном здравотделе.
В 1925 году окрздравотдел приобрел химико-бактериологическую и санитарно-гигиеническую лаборатории. Они исследовали продукты и питьевую воду. Лабораторные исследования также позволяли поставить точный диагноз сифилиса. За три года было сделано 1528 таких исследований, а также 10605 прививок против бешенства.
Туберкулез, мухи и детский сифилис
Бичом города был туберкулез. С 15 апреля 1926 года в Кургане был открыт туберкулезный диспансер, а в декабре 1926 года при нем открыли ночной санаторий для взрослых на 30 коек с диетической столовой. Несколько позже был открыт костный детский туберкулезный санаторий. В 1926 году тубдиспансер пропустил 887 человек, в 1927 — 4956, а в 1928 — 9817 человек, писала газета «Красный Курган».
Еще одним бедствием была дизентерия. В мае 1927 года в городе ею болело 36 человек, в районах — 180, а в июле цифра выросла в разы.
«В городе развивается дизентерия. Эта болезнь заразная. Ее переносят из дома в дом мухи. В городе дизентерия еще не так страшна: есть опытные врачи. В деревне же болезнь может косить детей, как траву», — писала об этом газета «Красный Курган».
В 1920-х в Кургане и уезде две трети венерических заболеваний приходилось на сифилис, в городе существовал даже детский венерический изолятор. В 1927 году открыли венерический диспансер для взрослых, который иногда даже в документах называли Домом сифилитиков.
В конце 1920-х в Кургане было две больницы — городская и железнодорожная, туберкулезный и венерический диспансеры, три амбулатории, два зубоврачебных кабинета, санитарно-гигиеническая амбулатория, Дом ребенка, молочная кухня, женская консультация, детские ясли, три аптеки и оптово-базисный склад Уралмедторга. В 1929 году появилась станция скорой помощи.
Запрет на мороженое и купание
Из-за эпидемии сибирской язвы в июле 1929 года в Кургане был объявлен карантин. Нельзя было въезжать и выезжать из города. Власти перенесли рынок за город, а также запретили торговать мороженым, купать в Тоболе лошадей. Для людей купание также было под запретом. Сняли карантин лишь под конец лета.
В начале 1930-х в Кургане фиксировались множественные случаи скарлатины у детей, а также малярии — одной из самых заразных болезней, которая передается комарами. Населению рассказывали о том, как уберечь здоровье и как в этом могут помочь прививки.
Кроме того, в летнее время, особенно в жару, дети часто страдали от дизентерии. Вспышка заболевания наблюдалась в 1940 году, о чем писала газета «Красный Курган». В дореволюционные времена смертность от этой напасти была огромной, но в послевоенные годы с изобретением вакцин от опасных инфекций удалось спасти множество жизней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!