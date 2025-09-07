Сборная Иордании надеется вновь сыграть с Россией

Матч между командами пока не согласован, заявил Манго
Сборная Иордании по футболу надеется вновь сыграть со сборной России. Об этом заявил менеджер Мохаммад Манго.
«На данный момент ничего не согласовано. Но мы надеемся на то, что такая игра состоится», — поделился Манго. Он отвечал на вопрос корреспондента Sports24 по поводу ответных матчах между сборными в будущем.
Предыдущий матч прошел 4 сентября в Москве. Тогда команды сыграли вничью со счетом 0:0. Иордания занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Также она является участником грядущего чемпионата мира 2026 года.
