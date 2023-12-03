На трассе в Курганской области смертельное ДТП: фургон столкнулся с фурой. Видео

04 декабря 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Кетовском округе на трассе «Иртыш» фургон столкнулся с фурой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Курганской области 4 декабря на трассе «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Фургон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Водитель фургона погиб. Тело погибшего из искореженного автомобиля помогли достать сотрудники МЧС с помощью спецтехники, сообщили в ведомстве. «Зауральские сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП, произошедшего в 5 часов утра 4 декабря на 231 км федеральной трассы „Иртыш“. В результате ДТП от полученных травм водитель фургона скончался на месте аварии. Деблокировку тела погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники СПСЧ. Всего привлекалось две единицы техники и 11 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области. По информации ГИБДД, столкновение произошло возле поворота на село Сычево Кетовского округа. По предварительным данным, водитель фургона выехал на полосу встречного движения для обгона, где допустил столкновение с фурой. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. URA.RU писало, что 4 декабря в Курганской области продлено ограничение движения на трассе «Иртыш» из-за непогоды. Речь идет об участке — км 55 — км 248 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ограничение будет действовать до 15 часов, но возможно продление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области 4 декабря на трассе «Иртыш» произошло смертельное ДТП. Фургон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Водитель фургона погиб. Тело погибшего из искореженного автомобиля помогли достать сотрудники МЧС с помощью спецтехники, сообщили в ведомстве. «Зауральские сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП, произошедшего в 5 часов утра 4 декабря на 231 км федеральной трассы „Иртыш“. В результате ДТП от полученных травм водитель фургона скончался на месте аварии. Деблокировку тела погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели оперативно прибывшие к месту аварии сотрудники СПСЧ. Всего привлекалось две единицы техники и 11 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области. По информации ГИБДД, столкновение произошло возле поворота на село Сычево Кетовского округа. По предварительным данным, водитель фургона выехал на полосу встречного движения для обгона, где допустил столкновение с фурой. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. URA.RU писало, что 4 декабря в Курганской области продлено ограничение движения на трассе «Иртыш» из-за непогоды. Речь идет об участке — км 55 — км 248 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Ограничение будет действовать до 15 часов, но возможно продление.