Завод Роскосмоса в Усть-Катаве обеспечил Петербург трамваями-беспилотниками

Трамваи-беспилотники отправились в Санкт-Петербург досрочно Фото: Илья Московец © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область) досрочно поставил в Санкт-Петербург трамваи, которые могут работать в беспилотном режиме. Как заявили в пресс-службе предприятия, техника переключится в другой режим, если водитель будет не способен вести вагон.

«УКВЗ выполнил поставку трамвайных вагонов модели 71-628-02 досрочно. По условиям заключенного контракта вагоны требовалось поставить в течение 2023—2024 годов», — отметили на заводе.

Предприятие направило 14 односекционных низкопольных трамвайных вагонов последнего поколения. Транспорт оборудован современными системами отопления, вентиляции, видеонаблюдения и энергоэффективными асинхронными тяговыми двигателями.

Одновременно на вагонах установлено бортовое навигационно-связное оборудование. Оно состоит из транспортной информсистемы, системы видеорегистрации, кругового обзора и других. За состоянием водителя следит техника, имея у себя элементы искусственного интеллекта.

Гендиректор УКВЗ Роман Новиков сообщил, что технические характеристики позволяют вагонам быстрее двигаться, обеспечивают плавность хода и безопасность пассажиров. Также вагоны отличаются высокой надежностью и долговечностью эксплуатации.