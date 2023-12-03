Завод Роскосмоса в Усть-Катаве обеспечил Петербург трамваями-беспилотниками

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, Челябинская область) досрочно поставил в Санкт-Петербург трамваи, которые могут работать в беспилотном режиме. Как заявили в пресс-службе предприятия, техника переключится в другой режим, если водитель будет не способен вести вагон.
«УКВЗ выполнил поставку трамвайных вагонов модели 71-628-02 досрочно. По условиям заключенного контракта вагоны требовалось поставить в течение 2023—2024 годов», — отметили на заводе.
Предприятие направило 14 односекционных низкопольных трамвайных вагонов последнего поколения. Транспорт оборудован современными системами отопления, вентиляции, видеонаблюдения и энергоэффективными асинхронными тяговыми двигателями.
Одновременно на вагонах установлено бортовое навигационно-связное оборудование. Оно состоит из транспортной информсистемы, системы видеорегистрации, кругового обзора и других. За состоянием водителя следит техника, имея у себя элементы искусственного интеллекта.
Гендиректор УКВЗ Роман Новиков сообщил, что технические характеристики позволяют вагонам быстрее двигаться, обеспечивают плавность хода и безопасность пассажиров. Также вагоны отличаются высокой надежностью и долговечностью эксплуатации.
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