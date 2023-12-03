Более четырех тысяч челябинцев обратились к губернатору накануне прямой линии

В прошлом году Алексей Текслер получил порядка шести тысяч вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В преддверии прямой линии с главой региона к Алексею Текслеру обратились уже 4 тысячи 83 жителя Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе правительства области.

«К 12:00 сегодняшнего дня на прямую линию губернатора поступило 4083 сообщения. Из них по телефону — 2633 (65%). Через сайт „Госуслуги“ — оставшиеся 1450 (35%)», — пояснили в пресс-службе.

Прямая линия, в ходе которой Текслер ответит на вопросы жителей региона, начнется 5 декабря в полдень. Обращения будут приниматься до ее окончания на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

В прошлом году Текслер провел прямую линию 14 декабря. Она длилась три часа, а число обращений превысило шесть тысяч.