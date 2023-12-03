03 декабря 2023

Более четырех тысяч челябинцев обратились к губернатору накануне прямой линии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск , портрет, текслер алексей
В прошлом году Алексей Текслер получил порядка шести тысяч вопросов Фото:

В преддверии прямой линии с главой региона к Алексею Текслеру обратились уже 4 тысячи 83 жителя Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе правительства области.

«К 12:00 сегодняшнего дня на прямую линию губернатора поступило 4083 сообщения. Из них по телефону — 2633 (65%). Через сайт „Госуслуги“ — оставшиеся 1450 (35%)», — пояснили в пресс-службе.

Прямая линия, в ходе которой Текслер ответит на вопросы жителей региона, начнется 5 декабря в полдень. Обращения будут приниматься до ее окончания на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

В прошлом году Текслер провел прямую линию 14 декабря. Она длилась три часа, а число обращений превысило шесть тысяч.

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В преддверии прямой линии с главой региона к Алексею Текслеру обратились уже 4 тысячи 83 жителя Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 4 декабря в пресс-службе правительства области. «К 12:00 сегодняшнего дня на прямую линию губернатора поступило 4083 сообщения. Из них по телефону — 2633 (65%). Через сайт „Госуслуги“ — оставшиеся 1450 (35%)», — пояснили в пресс-службе. Прямая линия, в ходе которой Текслер ответит на вопросы жителей региона, начнется 5 декабря в полдень. Обращения будут приниматься до ее окончания на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. В прошлом году Текслер провел прямую линию 14 декабря. Она длилась три часа, а число обращений превысило шесть тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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