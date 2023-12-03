Как в Кургане отремонтировать дом и не платить взносы на капремонт

Фонд капремонта изменил сроки обновления домов в Кургане

Курганцы могут делать капитальный ремонт дома без участия Фонда капремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане региональный фонд капремонта перенес сроки плановых работ на 2034 год для большого количества многоквартирных домов. Есть дома, в которых жители не хотят ждать ремонта 10 лет. Для таких людей есть возможность провести работы без участия фонда, вложив свои средства. URA.RU рассказывает, что нужно сделать, чтобы провести капремонт дома и после не платить взносы в фонд.

Шаг 1: Провести собрание собственников

Первым делом собственникам нужно провести общее собрание. На нем выбрать вид работ по капитальному ремонту, которые будут проводить. Это могут быть и ремонт крыши, и отделка фасада, замена окон и другие виды работ. Кроме того, обязательно необходимо выбрать человека, который будет представлять интересы собственников.

Шаг 2: Поиск подрядчика

Здесь начинается работа представителя. Ему необходимо самостоятельно найти подрядную организацию. С ней будут обсуждаться объем, сроки по ремонту и стоимость услуг.

Шаг 3: Второе собрание и заключение договора с подрядчиком

Уполномоченный представитель вновь собирает собственников. На этот раз ему потребуется донести до них полученную информацию от подрядчика. После этого, решение общего собрания обязательно нужно оформить протоколом. На основании этого документа представитель должен заключить договор с подрядной организацией.

Шаг 4: Завершение и оплата работ

Когда подрядчик закончит капремонт, собственникам будет выдан акт приемки выполненных работ. Собственникам нужно будет оплатить ремонт по его стоимости, после они получат от подрядчика документ, подтверждающий факт оплаты.

Шаг 5: Передача документов и их рассмотрение

Теперь представитель должен обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлением о зачете денег, потраченных на ремонт собственниками. Вместе с заявлением обязательно предоставляется:

протокол общего собрания собственников;

договор с подрядной организацией;

локальный сметный расчет;

акт приемки выполненных работ;

платежный документ, подтверждающий оплату;

реестр собственников, оплативших капремонт;

После принятия документов фонд их рассмотрит и отправит специалиста к дому, чтобы оценить качество работ.

Получаете зачет стоимости работ

Если все требования к зачету стоимости соблюдены, то собственникам не потребуется далее уплачивать взносы на капремонт по сумме денег, которые затратили по документам.