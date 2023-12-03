Власти ЯНАО опровергли информацию о росте цен на оленину

Информацию о подорожании на Ямале мяса северного оленя до 1600 рублей за килограмм опровергли в окружном департаменте экономики. Слухи о росте цен распространялись в социальных сетях, однако мясо в полутуше не дороже других сортов — по 500 рублей за килограмм, сообщили в ведомстве.
«Возможно, 1600 рублей — это цена на вырезку или еще какие-то деликатесы, которых благодаря развитию отрасли стало довольно много. Если смотреть на стоимость мяса северного оленя в полутушах, то там цена не изменилась. Она обойдется потребителю примерно в 500 рублей за килограмм», — прокомментировал ямальские слухи директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов в ходе пресс-конференции 4 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что В ЯНАО цены на оленину сравнимы с ценами на свинину и говядину, а если они выше, то это объясняется высоким качеством продукции. В этом году на Ямале заготовлено около 2,6 тысячи тонн мяса северного оленя. За последние пять лет этот показатель вырос на 40 процентов.
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