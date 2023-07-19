В ЯНАО объяснили высокие цены на местную оленину

В ЯНАО цены на оленину сравнимы с ценами на свинину и говядину, а если они выше, то это объясняется высоким качеством продукции. Об этом заявил директор департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Рубашин.
«Наши производители поставляют в магазины продукцию высокого раздела — вырезку, гуляш, поэтому цены нельзя сравнивать с костным мясом. Следует понимать, что в каждом куске мяса — большой труд оленеводов», — сообщил Андрей Рубашин 20 июля в эфире, транслируемом в социальной сети «ВКонтакте»
По его словам, оленина является диетическим и гипоаллергенным продуктом и в ее производстве не используются искусственные добавки. «При кормлении оленей не используются искусственные корма и антибиотики», — сообщил Рубашин.
Ранее URA.RU рассказало, что блюда из оленины входят в рацион школьного питания на Ямале. Однако не всем детям нравятся блюда из местной продукции.
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