Правительство переводит АПК на цифровую платформу

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Рубль. Челябинск, рубль, монета, деньги, цифровой рубль
В правительстве отметили, что цифровизация отрасли позволит устранить избыточный документооборот Фото:

Власти обеспечат цифровизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Это позволит устранить избыточные административные барьеры и уменьшить время предоставления госуслуг гражданам. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

«Цифровизация услуг по государственной поддержке будет идти в несколько этапов. Так, к 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м — 75%, а в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в «цифру», — сообщили в правительстве. Также согласно опубликованной информации, поставлена задача внедрения искусственного интеллекта и других нововведений в управленческие и рабочие процессы в отраслях.

В числе направлений применения новых технологий называются:

  • Использование беспилотников для орошения полей;
  • Развитие систем автоматического полива;
  • Сбор данных со спутников по запасам водных ресурсов и состоянию почвы.

Мишустин отметил, что новые цифровые технологии позволят предпринимателям обеспечить рост урожайности, оптимизировать расходы и наладить эффективные каналы сбыта своей продукции. «Всего на реализацию новых и уже запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более 3 млрд рублей», — резюмировал премьер.

Ранее правительство дополнительно выделило 10 млрд рублей для поддержки аграриев. Выделенные средства позволят сельхозпроизводителям возместить до 50% их затрат на производство и реализацию зерновых культур.

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Власти обеспечат цифровизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Это позволит устранить избыточные административные барьеры и уменьшить время предоставления госуслуг гражданам. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Цифровизация услуг по государственной поддержке будет идти в несколько этапов. Так, к 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м — 75%, а в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в «цифру», — сообщили в правительстве. Также согласно опубликованной информации, поставлена задача внедрения искусственного интеллекта и других нововведений в управленческие и рабочие процессы в отраслях. В числе направлений применения новых технологий называются: Мишустин отметил, что новые цифровые технологии позволят предпринимателям обеспечить рост урожайности, оптимизировать расходы и наладить эффективные каналы сбыта своей продукции. «Всего на реализацию новых и уже запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более 3 млрд рублей», — резюмировал премьер. Ранее правительство дополнительно выделило 10 млрд рублей для поддержки аграриев. Выделенные средства позволят сельхозпроизводителям возместить до 50% их затрат на производство и реализацию зерновых культур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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