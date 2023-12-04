Правительство переводит АПК на цифровую платформу

04 декабря 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

В правительстве отметили, что цифровизация отрасли позволит устранить избыточный документооборот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти обеспечат цифровизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Это позволит устранить избыточные административные барьеры и уменьшить время предоставления госуслуг гражданам. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Цифровизация услуг по государственной поддержке будет идти в несколько этапов. Так, к 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м — 75%, а в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в «цифру», — сообщили в правительстве. Также согласно опубликованной информации, поставлена задача внедрения искусственного интеллекта и других нововведений в управленческие и рабочие процессы в отраслях. В числе направлений применения новых технологий называются: Использование беспилотников для орошения полей;

Развитие систем автоматического полива;

Сбор данных со спутников по запасам водных ресурсов и состоянию почвы. Мишустин отметил, что новые цифровые технологии позволят предпринимателям обеспечить рост урожайности, оптимизировать расходы и наладить эффективные каналы сбыта своей продукции. «Всего на реализацию новых и уже запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более 3 млрд рублей», — резюмировал премьер. Ранее правительство дополнительно выделило 10 млрд рублей для поддержки аграриев. Выделенные средства позволят сельхозпроизводителям возместить до 50% их затрат на производство и реализацию зерновых культур. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти обеспечат цифровизацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Это позволит устранить избыточные административные барьеры и уменьшить время предоставления госуслуг гражданам. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Цифровизация услуг по государственной поддержке будет идти в несколько этапов. Так, к 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027-м — 75%, а в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в «цифру», — сообщили в правительстве. Также согласно опубликованной информации, поставлена задача внедрения искусственного интеллекта и других нововведений в управленческие и рабочие процессы в отраслях. В числе направлений применения новых технологий называются: Мишустин отметил, что новые цифровые технологии позволят предпринимателям обеспечить рост урожайности, оптимизировать расходы и наладить эффективные каналы сбыта своей продукции. «Всего на реализацию новых и уже запланированных мероприятий по цифровой трансформации сельского хозяйства в бюджете следующего года предусмотрели более 3 млрд рублей», — резюмировал премьер. Ранее правительство дополнительно выделило 10 млрд рублей для поддержки аграриев. Выделенные средства позволят сельхозпроизводителям возместить до 50% их затрат на производство и реализацию зерновых культур.