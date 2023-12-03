03 декабря 2023

В Челябинске достроят заброшенную многоэтажку на Кулибина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Челябинск, подъемный кран, недвижимость, жилье, ипотека, чурилово, панельный дом, новый микрорайон, квартиры, новостройка, панельное домостроение
Стройка несколько лет стояла без движения после банкротства предыдущего застройщика Фото:

В Челябинске достроят брошенную многоэтажку в жилом комплексе «Дом на Кулибина» в Тракторозаводском районе. Администрация утвердила застройщику новый проект, предусматривающий отклонение от первоначального.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного дома) по улице Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска специализированному застройщику „Метчелстрой“. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на врио начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольгу Никитину», — говорится в документе, подписанном мэром Натальей Котовой.

Жилой комплекс «Дом на Кулибина» на перекрестке улиц Кулибина и Хохрякова должен был состоять из двух десятиэтажек. Строительные работы в 2017—2018 годах вела компания «Социальный сервис», которую в 2020-м признали банкротом. Один дом не достроен и не подключен к инженерным сетям, второй остается на стадии фундамента.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске достроят брошенную многоэтажку в жилом комплексе «Дом на Кулибина» в Тракторозаводском районе. Администрация утвердила застройщику новый проект, предусматривающий отклонение от первоначального. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного дома) по улице Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска специализированному застройщику „Метчелстрой“. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на врио начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольгу Никитину», — говорится в документе, подписанном мэром Натальей Котовой. Жилой комплекс «Дом на Кулибина» на перекрестке улиц Кулибина и Хохрякова должен был состоять из двух десятиэтажек. Строительные работы в 2017—2018 годах вела компания «Социальный сервис», которую в 2020-м признали банкротом. Один дом не достроен и не подключен к инженерным сетям, второй остается на стадии фундамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...