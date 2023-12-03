В Челябинске достроят заброшенную многоэтажку на Кулибина

04 декабря 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Стройка несколько лет стояла без движения после банкротства предыдущего застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске достроят брошенную многоэтажку в жилом комплексе «Дом на Кулибина» в Тракторозаводском районе. Администрация утвердила застройщику новый проект, предусматривающий отклонение от первоначального. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного дома) по улице Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска специализированному застройщику „Метчелстрой“. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на врио начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольгу Никитину», — говорится в документе, подписанном мэром Натальей Котовой. Жилой комплекс «Дом на Кулибина» на перекрестке улиц Кулибина и Хохрякова должен был состоять из двух десятиэтажек. Строительные работы в 2017—2018 годах вела компания «Социальный сервис», которую в 2020-м признали банкротом. Один дом не достроен и не подключен к инженерным сетям, второй остается на стадии фундамента.

В Челябинске достроят брошенную многоэтажку в жилом комплексе «Дом на Кулибина» в Тракторозаводском районе. Администрация утвердила застройщику новый проект, предусматривающий отклонение от первоначального. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство многоквартирного дома) по улице Кулибина в Тракторозаводском районе города Челябинска специализированному застройщику „Метчелстрой“. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на врио начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска Ольгу Никитину», — говорится в документе, подписанном мэром Натальей Котовой. Жилой комплекс «Дом на Кулибина» на перекрестке улиц Кулибина и Хохрякова должен был состоять из двух десятиэтажек. Строительные работы в 2017—2018 годах вела компания «Социальный сервис», которую в 2020-м признали банкротом. Один дом не достроен и не подключен к инженерным сетям, второй остается на стадии фундамента.