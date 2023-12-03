03 декабря 2023

Тюменскому чиновнику грозят проверки СК и прокуратуры

Жители тюменского поселка обиделись на главу за то, что он прогулял слушания
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , депутат, чиновник, документы, папка, губернатор
Главе тюменского муниципалитета Захарову предстоит отбиваться от прокуратуры из-за того, что он не пришел на слушания бюджета Фото:

Новому главе Тюменского района Ольге Зиминой предстоит помирить мэра Московского МО с жителями. Люди рассердились на главу Московского Михаила Захарова, за то что он не явился на публичные слушания бюджета, и пожаловались в СК и прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«Об инциденте и заявлениях силовикам уже доложили и губернатору Александру Моору, однако в Желтом доме Захаров на хорошем счету — за несколько лет руководства муниципалитетом он в три раза увеличил его бюджет. У него хорошая команда, текучки в администрации почти нет. Конфликт между Захаровым и жителями поручено урегулировать новому главе Тюменского района Ольге Зиминой», — рассказывают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Конфликт между группой инициативных жителей и Захаровым длится давно: в поселке выделили земли под частное строительство многодетным семьям, но без сопутствующей инфраструктуры. Местные жаловались Владимиру Путину.

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Новому главе Тюменского района Ольге Зиминой предстоит помирить мэра Московского МО с жителями. Люди рассердились на главу Московского Михаила Захарова, за то что он не явился на публичные слушания бюджета, и пожаловались в СК и прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «Об инциденте и заявлениях силовикам уже доложили и губернатору Александру Моору, однако в Желтом доме Захаров на хорошем счету — за несколько лет руководства муниципалитетом он в три раза увеличил его бюджет. У него хорошая команда, текучки в администрации почти нет. Конфликт между Захаровым и жителями поручено урегулировать новому главе Тюменского района Ольге Зиминой», — рассказывают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Конфликт между группой инициативных жителей и Захаровым длится давно: в поселке выделили земли под частное строительство многодетным семьям, но без сопутствующей инфраструктуры. Местные жаловались Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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