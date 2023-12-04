В России меняют подход к развитию сельского хозяйства

Правительство РФ выделит 8,5 млрд на развитие сельхозземель

04 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

В правительстве рассказали, что теперь получать господдержку смогут не только аграрии, но и научные организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти расширят программу поддержки в области мелиорации. Принятые меры позволят возмещать затраты сельхозпроизводителей на защиту земель от эрозии, а также получать господдержку не только аграриям, но и научным и образовательным организациям, которые занимаются соответствующими исследованиями. На эти цели кабмин выделил более 8,5 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция велась на телеканале «Россия-24» «Получать финансирование теперь смогут научные и образовательные организации, которые занимаются, в том числе селекцией и семеноводством», — рассказал премьер. По его словам, шесть центров, специализирующихся на «масличных, сое, сахарной свекле и зерновых», уже готовы участвовать в такой программе. Также Мишустин рассказал о принятых решениях по созданию защитных лесопосадок и борьбе с засухой и эрозией почв. «Мы увеличиваем уровень возмещения затрат на такие мероприятия с 50 до 90% за счет федерального бюджета», — сказал Мишустин. «Всего в федеральном бюджете на такие цели предусмотрели в текущем году более 8,5 млрд рублей», — отметил глава правительства. Мишустин также подчеркнул, что все принятые меры позволят улучшить свойства сельхозкультур и обеспечить продовольственную безопасность. Ранее правительство РФ продлило отсрочку по льготным кредитам для аграриев, пострадавших от Украины. «Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти расширят программу поддержки в области мелиорации. Принятые меры позволят возмещать затраты сельхозпроизводителей на защиту земель от эрозии, а также получать господдержку не только аграриям, но и научным и образовательным организациям, которые занимаются соответствующими исследованиями. На эти цели кабмин выделил более 8,5 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Трансляция велась на телеканале «Россия-24» «Получать финансирование теперь смогут научные и образовательные организации, которые занимаются, в том числе селекцией и семеноводством», — рассказал премьер. По его словам, шесть центров, специализирующихся на «масличных, сое, сахарной свекле и зерновых», уже готовы участвовать в такой программе. Также Мишустин рассказал о принятых решениях по созданию защитных лесопосадок и борьбе с засухой и эрозией почв. «Мы увеличиваем уровень возмещения затрат на такие мероприятия с 50 до 90% за счет федерального бюджета», — сказал Мишустин. «Всего в федеральном бюджете на такие цели предусмотрели в текущем году более 8,5 млрд рублей», — отметил глава правительства. Мишустин также подчеркнул, что все принятые меры позволят улучшить свойства сельхозкультур и обеспечить продовольственную безопасность. Ранее правительство РФ продлило отсрочку по льготным кредитам для аграриев, пострадавших от Украины. «Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году», — сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно опубликованной информации, для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения.