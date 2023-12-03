Губернатор Махонин создал оперштаб для борьбы с морозом

Оперштаб в Пермском крае будет координировать коммунальные службы в дни холодов

04 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин перевел коммунальщиков на усиленный режим работы (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать региональный оперативный штаб, который будет координировать работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов. Об этом он сообщил Telegram. «Поручил организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ», — написал губернатор. По словам Махонина, сейчас в крае идут проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности. Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в пермский край придут морозы до -40 градусов. Пик похолодания придется на пятницу.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать региональный оперативный штаб, который будет координировать работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов. Об этом он сообщил Telegram. «Поручил организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ», — написал губернатор. По словам Махонина, сейчас в крае идут проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности. Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в пермский край придут морозы до -40 градусов. Пик похолодания придется на пятницу.