03 декабря 2023

Губернатор Махонин создал оперштаб для борьбы с морозом

Оперштаб в Пермском крае будет координировать коммунальные службы в дни холодов
© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь
Дмитрий Махонин перевел коммунальщиков на усиленный режим работы (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать региональный оперативный штаб, который будет координировать работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов. Об этом он сообщил Telegram.

«Поручил организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ», — написал губернатор.

По словам Махонина, сейчас в крае идут проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности. Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в пермский край придут морозы до -40 градусов. Пик похолодания придется на пятницу.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать региональный оперативный штаб, который будет координировать работу всех коммунальных служб в период аномальных морозов. Об этом он сообщил Telegram. «Поручил организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с предстоящими морозами. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ», — написал губернатор. По словам Махонина, сейчас в крае идут проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности. Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в пермский край придут морозы до -40 градусов. Пик похолодания придется на пятницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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