03 декабря 2023
02 декабря 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за пожара в автобусе с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура ХМАО установит причины пожара в автобусе с пассажирами Фото:

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в рейсовом автобусе с пассажирами, который следовал из Нефтеюганска в Сингапай. Официальный сайт ведомства сообщил, что комиссия установит причины происшествия.

«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в поселке Сингапай Нефтеюганского района. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — указано в публикации прокуратуры ХМАО.

Прокуратура следит за ходом проверки. В процессе расследования специалисты оценят техническое состояние загоревшегося автобуса, соблюдение правил эксплуатации транспорта, требований безопасности и перевозки пассажиров. После подведения итогов ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало, что в Сингапае Нефтеюганского района ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Никто из людей не пострадал.

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Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в рейсовом автобусе с пассажирами, который следовал из Нефтеюганска в Сингапай. Официальный сайт ведомства сообщил, что комиссия установит причины происшествия. «По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в поселке Сингапай Нефтеюганского района. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — указано в публикации прокуратуры ХМАО. Прокуратура следит за ходом проверки. В процессе расследования специалисты оценят техническое состояние загоревшегося автобуса, соблюдение правил эксплуатации транспорта, требований безопасности и перевозки пассажиров. После подведения итогов ведомство примет меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало, что в Сингапае Нефтеюганского района ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Никто из людей не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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