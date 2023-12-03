Прокуратура ХМАО начала проверку из-за пожара в автобусе с пассажирами

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за пожара в рейсовом автобусе с пассажирами, который следовал из Нефтеюганска в Сингапай. Официальный сайт ведомства сообщил, что комиссия установит причины происшествия.
«По поручению прокуратуры округа организована проверка по факту возгорания пассажирского автобуса, произошедшего 4 декабря 2023 года в поселке Сингапай Нефтеюганского района. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — указано в публикации прокуратуры ХМАО.
Прокуратура следит за ходом проверки. В процессе расследования специалисты оценят техническое состояние загоревшегося автобуса, соблюдение правил эксплуатации транспорта, требований безопасности и перевозки пассажиров. После подведения итогов ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU писало, что в Сингапае Нефтеюганского района ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Никто из людей не пострадал.
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