03 декабря 2023
02 декабря 2023

В ХМАО загорелся автобус с пассажирами внутри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
В рейсовом автобусе с пассажирами загорелся мотор Фото:

В поселке Сингапай Нефтеюганского района произошел пожар в рейсовом автобусе с пассажирами, следующем из Нефтеюганска. В МЧС по ХМАО сообщили, что в автобусе загорелся мотор.

«Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Нефтеюганск — Сингапай на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека», — сообщили в МЧС. Пожарные быстро потушили возгорание.

Все пассажиры успели выйти из горящего автобуса — люди не пострадали. Следователи выясняют причины происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске.

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В поселке Сингапай Нефтеюганского района произошел пожар в рейсовом автобусе с пассажирами, следующем из Нефтеюганска. В МЧС по ХМАО сообщили, что в автобусе загорелся мотор. «Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Нефтеюганск — Сингапай на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека», — сообщили в МЧС. Пожарные быстро потушили возгорание. Все пассажиры успели выйти из горящего автобуса — люди не пострадали. Следователи выясняют причины происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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