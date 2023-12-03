В рейсовом автобусе с пассажирами загорелся мотор
В поселке Сингапай Нефтеюганского района произошел пожар в рейсовом автобусе с пассажирами, следующем из Нефтеюганска. В МЧС по ХМАО сообщили, что в автобусе загорелся мотор.
«Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Нефтеюганск — Сингапай на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека», — сообщили в МЧС. Пожарные быстро потушили возгорание.
Все пассажиры успели выйти из горящего автобуса — люди не пострадали. Следователи выясняют причины происшествия.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске.
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