В ХМАО загорелся автобус с пассажирами внутри. Видео

04 декабря 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В рейсовом автобусе с пассажирами загорелся мотор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Сингапай Нефтеюганского района произошел пожар в рейсовом автобусе с пассажирами, следующем из Нефтеюганска. В МЧС по ХМАО сообщили, что в автобусе загорелся мотор. «Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Нефтеюганск — Сингапай на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека», — сообщили в МЧС. Пожарные быстро потушили возгорание. Все пассажиры успели выйти из горящего автобуса — люди не пострадали. Следователи выясняют причины происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске.

В поселке Сингапай Нефтеюганского района произошел пожар в рейсовом автобусе с пассажирами, следующем из Нефтеюганска. В МЧС по ХМАО сообщили, что в автобусе загорелся мотор. «Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Нефтеюганск — Сингапай на остановке НЮРЭС. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось горение моторного отсека», — сообщили в МЧС. Пожарные быстро потушили возгорание. Все пассажиры успели выйти из горящего автобуса — люди не пострадали. Следователи выясняют причины происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске.