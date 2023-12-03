Как избежать обморожений при резком похолодании

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили ямальцам об опасности обморожений

04 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Чтобы избежать обморожений, надо помнить простые правила Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории ЯНАО ожидается резкое похолодание, столбик термометра опустится до 47 градусов. Как избежать обморожений в условиях низких температур URA.RU рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС. Как избежать обморожений при прогулках: в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости;

не выходите на мороз с влажными волосами, после душа или принятия ванны;

одевайтесь по принципу «капусты», много слоев одежды обеспечивает дополнительное тепло за счет воздушной прослойки;

избегайте вредных привычек — употребление алкоголя создает иллюзию тепла, но на самом деле вывод тепла лишь усиливается, курение на морозе обеспечивает отток крови от кончиков пальцев;

перед выходом на мороз примите пищу;

носите удобную теплую обувь со стельками;

обязательно используйте варежки, шапку и шарф, на длительную прогулку можно взять запасную пару;

оставьте дома металлические украшения;

двигайтесь как можно активнее, при признаках переохлаждения зайдите в любое теплое место — подъезд, магазин, кафе;

не отпускайте на улицу детей либо сократите срок пребывания на морозе до 15-20 минут. Как подготовиться к автомобильной поездке в экстремальный мороз: Проверьте исправность техники;

возьмите с собой дополнительный запас топлива, теплые одеяла, обувь;

возьмите с собой термос с горячим питьем;

зарядите телефоны;

сообщите близким свой маршрут и предполагаемое время прибытия;

при поломке в пути автомобиля незамедлительно звоните в экстренные службы. Помощь при обморожениях Вопреки распространенному мнению, при обморожениях запрещено растирать конечности, особенно снегом, вместо этого в ГУ МЧС рекомендуют руководствоваться следующими правилами: доставить пострадавшего в тепло;

надеть на пострадавшего теплое и сухое белье;

укрыть одеялом;

дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»;

вызвать скорую медицинскую помощь;

уложить пострадавшего, придать обмороженным конечностям возвышенное положение.

На территории ЯНАО ожидается резкое похолодание, столбик термометра опустится до 47 градусов. Как избежать обморожений в условиях низких температур URA.RU рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС. при поломке в пути автомобиля незамедлительно звоните в экстренные службы. Вопреки распространенному мнению, при обморожениях запрещено растирать конечности, особенно снегом, вместо этого в ГУ МЧС рекомендуют руководствоваться следующими правилами: