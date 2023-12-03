Как избежать обморожений при резком похолодании

Чтобы избежать обморожений, надо помнить простые правила
На территории ЯНАО ожидается резкое похолодание, столбик термометра опустится до 47 градусов. Как избежать обморожений в условиях низких температур URA.RU рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
Как избежать обморожений при прогулках:
- в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости;
- не выходите на мороз с влажными волосами, после душа или принятия ванны;
- одевайтесь по принципу «капусты», много слоев одежды обеспечивает дополнительное тепло за счет воздушной прослойки;
- избегайте вредных привычек — употребление алкоголя создает иллюзию тепла, но на самом деле вывод тепла лишь усиливается, курение на морозе обеспечивает отток крови от кончиков пальцев;
- перед выходом на мороз примите пищу;
- носите удобную теплую обувь со стельками;
- обязательно используйте варежки, шапку и шарф, на длительную прогулку можно взять запасную пару;
- оставьте дома металлические украшения;
- двигайтесь как можно активнее, при признаках переохлаждения зайдите в любое теплое место — подъезд, магазин, кафе;
- не отпускайте на улицу детей либо сократите срок пребывания на морозе до 15-20 минут.
Как подготовиться к автомобильной поездке в экстремальный мороз:
- Проверьте исправность техники;
- возьмите с собой дополнительный запас топлива, теплые одеяла, обувь;
- возьмите с собой термос с горячим питьем;
- зарядите телефоны;
- сообщите близким свой маршрут и предполагаемое время прибытия;
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при поломке в пути автомобиля незамедлительно звоните в экстренные службы.
Помощь при обморожениях
Вопреки распространенному мнению, при обморожениях запрещено растирать конечности, особенно снегом, вместо этого в ГУ МЧС рекомендуют руководствоваться следующими правилами:
- доставить пострадавшего в тепло;
- надеть на пострадавшего теплое и сухое белье;
- укрыть одеялом;
- дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»;
- вызвать скорую медицинскую помощь;
- уложить пострадавшего, придать обмороженным конечностям возвышенное положение.
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