03 декабря 2023
02 декабря 2023

Как избежать обморожений при резком похолодании

В ГУ МЧС по ЯНАО сообщили ямальцам об опасности обморожений
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, мороз, холод, лед на окне
Чтобы избежать обморожений, надо помнить простые правила Фото:

На территории ЯНАО ожидается резкое похолодание, столбик термометра опустится до 47 градусов. Как избежать обморожений в условиях низких температур URA.RU рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

Как избежать обморожений при прогулках:

  • в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой необходимости;
  • не выходите на мороз с влажными волосами, после душа или принятия ванны;
  • одевайтесь по принципу «капусты», много слоев одежды обеспечивает дополнительное тепло за счет воздушной прослойки;
  • избегайте вредных привычек — употребление алкоголя создает иллюзию тепла, но на самом деле вывод тепла лишь усиливается, курение на морозе обеспечивает отток крови от кончиков пальцев;
  • перед выходом на мороз примите пищу;
  • носите удобную теплую обувь со стельками;
  • обязательно используйте варежки, шапку и шарф, на длительную прогулку можно взять запасную пару;
  • оставьте дома металлические украшения;
  • двигайтесь как можно активнее, при признаках переохлаждения зайдите в любое теплое место — подъезд, магазин, кафе;
  • не отпускайте на улицу детей либо сократите срок пребывания на морозе до 15-20 минут.

Как подготовиться к автомобильной поездке в экстремальный мороз:

  • Проверьте исправность техники;
  • возьмите с собой дополнительный запас топлива, теплые одеяла, обувь;
  • возьмите с собой термос с горячим питьем;
  • зарядите телефоны;
  • сообщите близким свой маршрут и предполагаемое время прибытия;

  • при поломке в пути автомобиля незамедлительно звоните в экстренные службы.

Помощь при обморожениях

Вопреки распространенному мнению, при обморожениях запрещено растирать конечности, особенно снегом, вместо этого в ГУ МЧС рекомендуют руководствоваться следующими правилами:

  • доставить пострадавшего в тепло;
  • надеть на пострадавшего теплое и сухое белье;
  • укрыть одеялом;
  • дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри наружу»;
  • вызвать скорую медицинскую помощь;
  • уложить пострадавшего, придать обмороженным конечностям возвышенное положение.

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На территории ЯНАО ожидается резкое похолодание, столбик термометра опустится до 47 градусов. Как избежать обморожений в условиях низких температур URA.RU рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС. при поломке в пути автомобиля незамедлительно звоните в экстренные службы. Вопреки распространенному мнению, при обморожениях запрещено растирать конечности, особенно снегом, вместо этого в ГУ МЧС рекомендуют руководствоваться следующими правилами:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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