Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

На завод имени Калинина требуются слесари, электрогазосварщики, операторы станков, экономисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК, Екатеринбург) за месяц опубликовал 89 вакансий на сайте по поиску работы Head Hunter. На предприятие требуются как сотрудники для документальной работы, так и рабочие.

В частности, на ЗиК ищут оператора станков с ЧПУ (зарплата — 150 тысяч рублей), экономиста (от 65 тысяч), монтажника электрооборудования летательных аппаратов (90 — 140 тысяч), слесаря-испытателя (70 — 150 тысяч), администратора баз данных (от 70 тысяч), слесаря механосборочных работ (от 80 тысяч), электрогазосварщика (50 — 120 тысяч), начальника производственного участка (85 — 100 тысяч рублей) и других. Всем предлагают медицинское обслуживание в медико-санитарной части завода, иногородним — общежитие, частичную компенсацию аренды, единовременную выплату в размере 18 000 рублей, а также отсрочку от мобилизации.

О том, что завод нуждается в кадрах, отметил и депутат Алексей Коробейников, побывавший там с рабочим визитом. «Вопрос привлечения квалифицированных кадров всегда был в приоритете для всех отраслей российской промышленности […] Мне и моим коллегам из органов власти важно оказывать помощь в решении стоящих перед заводом задач. Всем, кто хочет трудоустроиться на ЗиКе и внести свой вклад в укрепление обороны страны, советую обращаться в отдел по работе с персоналом», — написал Коробейников на своей странице «ВКонтакте».

МЗиК историю с 1866 года. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.