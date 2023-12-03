03 декабря 2023

Свердловский оборонный завод массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушенная кровля в цехе № 42 на заводе имени Калинина. Екатеринбург, зик, завод имени калинина
На завод имени Калинина требуются слесари, электрогазосварщики, операторы станков, экономисты Фото:

Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК, Екатеринбург) за месяц опубликовал 89 вакансий на сайте по поиску работы Head Hunter. На предприятие требуются как сотрудники для документальной работы, так и рабочие.

В частности, на ЗиК ищут оператора станков с ЧПУ (зарплата — 150 тысяч рублей), экономиста (от 65 тысяч), монтажника электрооборудования летательных аппаратов (90 — 140 тысяч), слесаря-испытателя (70 — 150 тысяч), администратора баз данных (от 70 тысяч), слесаря механосборочных работ (от 80 тысяч), электрогазосварщика (50 — 120 тысяч), начальника производственного участка (85 — 100 тысяч рублей) и других. Всем предлагают медицинское обслуживание в медико-санитарной части завода, иногородним — общежитие, частичную компенсацию аренды, единовременную выплату в размере 18 000 рублей, а также отсрочку от мобилизации.

О том, что завод нуждается в кадрах, отметил и депутат Алексей Коробейников, побывавший там с рабочим визитом. «Вопрос привлечения квалифицированных кадров всегда был в приоритете для всех отраслей российской промышленности […] Мне и моим коллегам из органов власти важно оказывать помощь в решении стоящих перед заводом задач. Всем, кто хочет трудоустроиться на ЗиКе и внести свой вклад в укрепление обороны страны, советую обращаться в отдел по работе с персоналом», — написал Коробейников на своей странице «ВКонтакте».

МЗиК историю с 1866 года. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.

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Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК, Екатеринбург) за месяц опубликовал 89 вакансий на сайте по поиску работы Head Hunter. На предприятие требуются как сотрудники для документальной работы, так и рабочие. В частности, на ЗиК ищут оператора станков с ЧПУ (зарплата — 150 тысяч рублей), экономиста (от 65 тысяч), монтажника электрооборудования летательных аппаратов (90 — 140 тысяч), слесаря-испытателя (70 — 150 тысяч), администратора баз данных (от 70 тысяч), слесаря механосборочных работ (от 80 тысяч), электрогазосварщика (50 — 120 тысяч), начальника производственного участка (85 — 100 тысяч рублей) и других. Всем предлагают медицинское обслуживание в медико-санитарной части завода, иногородним — общежитие, частичную компенсацию аренды, единовременную выплату в размере 18 000 рублей, а также отсрочку от мобилизации. О том, что завод нуждается в кадрах, отметил и депутат Алексей Коробейников, побывавший там с рабочим визитом. «Вопрос привлечения квалифицированных кадров всегда был в приоритете для всех отраслей российской промышленности […] Мне и моим коллегам из органов власти важно оказывать помощь в решении стоящих перед заводом задач. Всем, кто хочет трудоустроиться на ЗиКе и внести свой вклад в укрепление обороны страны, советую обращаться в отдел по работе с персоналом», — написал Коробейников на своей странице «ВКонтакте». МЗиК историю с 1866 года. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, электротележки, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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