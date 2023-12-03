Депэкономики ЯНАО подвел итоги развития бизнеса за год

Малый и средний бизнес на Ямале один из самых динамично-развивающихся в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Малым и средним бизнесом в ЯНАО занимается почти четверть экономически активного населения, а количество ямальцев, участвующих в предпринимательской деятельности достигло 73 тысяч, рассказал на пресс-конференции директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. URA.RU подготовило главные тезисы выступления.

Сколько бизнес-субъектов появилось в ЯНАО за год

За год в ЯНАО зарегистрировалось почти 800 новых бизнес-субъектов. Общее количество жителей Ямала, работающих в предпринимательской сфере достигло 73 тысяч. Ожидается, что к 2024 году эта цифра достигнет 74 500.

Какую поддержку получает бизнес

За 2023 год более 500 бизнесменов воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» ЯНАО. Они получили консультации, поручительства, компенсации и льготное финансирование. Предприниматели получили возможность компенсации затрат на открытие точек выдачи заказов с крупных маркетплейсов, а также на обустройство площадок для твердых бытовых отходов. Благодаря личному кабинету на сайте «Моего бизнеса», бизнесмены могут получить весь цикл поддержки в режиме онлайн, не посещая офиса.

Образовательная поддержка предпринимателей

В текущем году в ЯНАО впервые прошли несколько бизнес-акселераторов по направлениям ресторанного бизнеса, автосервисов, эстетической медицины, косметологии и красоты, а также самозанятости. Один из крупнейших акселераторов был организован для участников регионального этапа предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Социальное предпринимательство

В 2023 году число социальных предприятий в округе увеличилось почти на 46%. ЯНАО лидирует в УрФО и занимает третье место в России по этим показателям. Вошедшие в реестр по региональным видам деятельности соцпредприятия впервые получат гранты.

Инвестиции в бизнес Ямала

На сегодняшний день, в Центре «Мой бизнес» находится около 90 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций — 10,5 млрд рублей. ЯНАО вошел в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности в РФ. Самыми популярными процедурами, которые проходили инвесторы в ЯНАО для реализации своих проектов стали — получение в аренду земельных участков, присоединение к электрическим сетям и сетям газораспределения.