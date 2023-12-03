В Пермском крае осудили вандала, сломавшего памятник Герою Советского Союза

04 декабря 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Суд приговорил вандала к обязательным работам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Кизел Пермского края суд рассмотрел уголовное дело о повреждении памятника Герою Советского Союза Геннадию Шадрину. Монумент летчику сломал местный житель, который был пьян, рассказали в Кизеловском городском суде. «Гражданин И., находящийся в состоянии опьянения, в вечернее время подошел к памятнику „Герою Советского Союза Шадрину Г.А.“, взял памятник руками и с силой повалил его на землю, тем самым умышленно повредил его», — говорится на сайте суда. Хулигана приговорили к 400 часам обязательных работ. Герой Советского Союза Геннадий Шадрин родился в поселке Луньевка, жил в Кизеле, где закончил школу, занимался в аэроклубе. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь от рядового летчика до командира эскадрильи 117-го Гвардейского истребительного авиаполка. Он совершил 465 боевых вылетов. В 76 воздушных боях сбил 14 самолетов противника.

В городе Кизел Пермского края суд рассмотрел уголовное дело о повреждении памятника Герою Советского Союза Геннадию Шадрину. Монумент летчику сломал местный житель, который был пьян, рассказали в Кизеловском городском суде. «Гражданин И., находящийся в состоянии опьянения, в вечернее время подошел к памятнику „Герою Советского Союза Шадрину Г.А.“, взял памятник руками и с силой повалил его на землю, тем самым умышленно повредил его», — говорится на сайте суда. Хулигана приговорили к 400 часам обязательных работ. Герой Советского Союза Геннадий Шадрин родился в поселке Луньевка, жил в Кизеле, где закончил школу, занимался в аэроклубе. Во время Великой Отечественной войны он прошел путь от рядового летчика до командира эскадрильи 117-го Гвардейского истребительного авиаполка. Он совершил 465 боевых вылетов. В 76 воздушных боях сбил 14 самолетов противника.