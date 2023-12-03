В ХМАО родители подростков бьют тревогу из-за роста популярности сериала «Слово пацана»

В родительских сообществах по всей Югре ведутся дебаты по поводу влияния нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья.
«Сериал „Слово пацана“ повествует о группировках 80-90-х годов. И сейчас молодые юноши стали романтизировать бандитов. В нашем городе выходишь на улицу и видишь толпы подростков, которые орут на всю улицу, выкрикивают клички героев сериала. Уважаемые, родители, учителя! Пожалуйста, примите к сведению и проведите разговор с вашими детьми», — написал аноним в чате Югорска. Такую мысль поддержали и в других сообществах ХМАО.
«Показала бы я этот сериал своим детям? Однозначно нет, во всяком случае, до 18 лет точно. Мы и сами с трудом пережили 90-е, зачем современным детям перенимать такую модель поведения?» — недоумевает Мария в одном из родительских чатов Сургута.
Однако нашлись и те, кто, напротив, считает, что детям необходимо показывать сериал в качестве антипримера. «Если дети подростки, лучше наоборот показать и все объяснить. Донести, насколько это плохо и как плохо эти пацаны все закончили свои дни. Потому что у них вся лента забита этим сериалом, и, так или иначе, они его посмотрят», — пояснила Светлана в нижневартовской группе «Роддом» в соцсети «ВКонтаке».
Многие комментаторы поддержали женщину. В частности, вартовчане призвали не перекладывать ответственность за воспитание подростков на авторов нашумевшего сериала. «Ничего там романтического. В нем нет абсолютно положительных персонажей. <…> Если кто-то увидел там пропаганду или руководство к действию, ну значит у вас проблемы», — заключила участница сообщества Вероника.
Ранее URA.RU писало о том, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала запретить сериал о преступных группировках 90-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее мнению, сериал романтизирует бандитский мир в глазах современной молодежи.
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