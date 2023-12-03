В ХМАО родители подростков бьют тревогу из-за роста популярности сериала «Слово пацана»

Жители Югры беспокоятся о пагубном влиянии сериала «Слово пацана» на подростков

04 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Родители боятся, что подростки неверно интерпретируют смысл сериала Фото: Сергей Русанов © URA.RU В родительских сообществах по всей Югре ведутся дебаты по поводу влияния нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья. «Сериал „Слово пацана“ повествует о группировках 80-90-х годов. И сейчас молодые юноши стали романтизировать бандитов. В нашем городе выходишь на улицу и видишь толпы подростков, которые орут на всю улицу, выкрикивают клички героев сериала. Уважаемые, родители, учителя! Пожалуйста, примите к сведению и проведите разговор с вашими детьми», — написал аноним в чате Югорска. Такую мысль поддержали и в других сообществах ХМАО. «Показала бы я этот сериал своим детям? Однозначно нет, во всяком случае, до 18 лет точно. Мы и сами с трудом пережили 90-е, зачем современным детям перенимать такую модель поведения?» — недоумевает Мария в одном из родительских чатов Сургута. Однако нашлись и те, кто, напротив, считает, что детям необходимо показывать сериал в качестве антипримера. «Если дети подростки, лучше наоборот показать и все объяснить. Донести, насколько это плохо и как плохо эти пацаны все закончили свои дни. Потому что у них вся лента забита этим сериалом, и, так или иначе, они его посмотрят», — пояснила Светлана в нижневартовской группе «Роддом» в соцсети «ВКонтаке». Многие комментаторы поддержали женщину. В частности, вартовчане призвали не перекладывать ответственность за воспитание подростков на авторов нашумевшего сериала. «Ничего там романтического. В нем нет абсолютно положительных персонажей. <…> Если кто-то увидел там пропаганду или руководство к действию, ну значит у вас проблемы», — заключила участница сообщества Вероника. Ранее URA.RU писало о том, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала запретить сериал о преступных группировках 90-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее мнению, сериал романтизирует бандитский мир в глазах современной молодежи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В родительских сообществах по всей Югре ведутся дебаты по поводу влияния нового российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на воспитание молодого поколения. Одни родители усматривают в ленте романтизацию бандитизма 90-х, а другие ссылаются на то, что детей воспитывают не сериалы, а семья. «Сериал „Слово пацана“ повествует о группировках 80-90-х годов. И сейчас молодые юноши стали романтизировать бандитов. В нашем городе выходишь на улицу и видишь толпы подростков, которые орут на всю улицу, выкрикивают клички героев сериала. Уважаемые, родители, учителя! Пожалуйста, примите к сведению и проведите разговор с вашими детьми», — написал аноним в чате Югорска. Такую мысль поддержали и в других сообществах ХМАО. «Показала бы я этот сериал своим детям? Однозначно нет, во всяком случае, до 18 лет точно. Мы и сами с трудом пережили 90-е, зачем современным детям перенимать такую модель поведения?» — недоумевает Мария в одном из родительских чатов Сургута. Однако нашлись и те, кто, напротив, считает, что детям необходимо показывать сериал в качестве антипримера. «Если дети подростки, лучше наоборот показать и все объяснить. Донести, насколько это плохо и как плохо эти пацаны все закончили свои дни. Потому что у них вся лента забита этим сериалом, и, так или иначе, они его посмотрят», — пояснила Светлана в нижневартовской группе «Роддом» в соцсети «ВКонтаке». Многие комментаторы поддержали женщину. В частности, вартовчане призвали не перекладывать ответственность за воспитание подростков на авторов нашумевшего сериала. «Ничего там романтического. В нем нет абсолютно положительных персонажей. <…> Если кто-то увидел там пропаганду или руководство к действию, ну значит у вас проблемы», — заключила участница сообщества Вероника. Ранее URA.RU писало о том, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала запретить сериал о преступных группировках 90-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее мнению, сериал романтизирует бандитский мир в глазах современной молодежи.