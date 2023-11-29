В чем опасность сериала «Слово пацана», который хотят запретить в РФ

Омбудсмен Волынец: сериал «Слово пацана» романтизирует бандитизм

29 ноября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Российский сериал «Слово пацана» романтизирует бандитизм и не соответствует нравственным ценностям, уверена Ирина Волынец Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» романтизирует бандитизм в глазах молодежи, поэтому должен быть запрещен на территории страны. Таким мнением поделилась омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. «Сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“ о преступных группировках в Татарстане романтизирует бандитский мир в глазах молодежи, а потому должен быть запрещен», — подчеркнула Ирина Волынец. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам одного из источников, омбудсмен также обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Она также подчеркнула, что выступает за строгую цензуру. Для молодежи нужно формировать строгие нравственные фильтры. По словам Волынец, это касается в целом любых произведений, вне зависимости от их формата. Российский контент должен соответствовать государственной молодежной политике, подытожила она. «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Он снят российским режиссером Жорой Крыжовниковым, известного по российским комедиям. По сюжету картины, 14-летний подросток присоединяется к одной из молодежных группировок.

Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» романтизирует бандитизм в глазах молодежи, поэтому должен быть запрещен на территории страны. Таким мнением поделилась омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. «Сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“ о преступных группировках в Татарстане романтизирует бандитский мир в глазах молодежи, а потому должен быть запрещен», — подчеркнула Ирина Волынец. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам одного из источников, омбудсмен также обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Она также подчеркнула, что выступает за строгую цензуру. Для молодежи нужно формировать строгие нравственные фильтры. По словам Волынец, это касается в целом любых произведений, вне зависимости от их формата. Российский контент должен соответствовать государственной молодежной политике, подытожила она. «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Он снят российским режиссером Жорой Крыжовниковым, известного по российским комедиям. По сюжету картины, 14-летний подросток присоединяется к одной из молодежных группировок.