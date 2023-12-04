В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Тюменцев ждет метель и сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ночью 5 декабря ожидается сильный снегопад, а днем метель, снежные заносы на дорогах и штормовые порывы ветра. Предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале областного управления МЧС.

«В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днем порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении МЧС.

Граждан просят быть осторожными. В экстренных ситуациях попросить о помощи можно по номеру 112.