В Тюмени объявили штормовое предупреждение

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Сильный снегопад в Екатеринбурге, непогода, метель, снегопад, плотинка
Тюменцев ждет метель и сильный ветер Фото:

В Тюмени ночью 5 декабря ожидается сильный снегопад, а днем метель, снежные заносы на дорогах и штормовые порывы ветра. Предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале областного управления МЧС.

«В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днем порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении МЧС.

Граждан просят быть осторожными. В экстренных ситуациях попросить о помощи можно по номеру 112.

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В Тюмени ночью 5 декабря ожидается сильный снегопад, а днем метель, снежные заносы на дорогах и штормовые порывы ветра. Предупреждение об опасной погоде опубликовано в telegram-канале областного управления МЧС. «В ночные часы 5 декабря на юге Тюменской области прогнозируется снег, местами сильный. Днем порывы ветра до 16 м/с, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении МЧС. Граждан просят быть осторожными. В экстренных ситуациях попросить о помощи можно по номеру 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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