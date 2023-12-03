В поселке ХМАО в пожаре погибла женщина

04 декабря 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Устанавливаются причины возгорания в поселке Березово Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Березово в пожаре погибла местная жительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Произошло возгорание дома № 70 по улице Астраханцева в п. Березово Березовского района. После тушения открытого огня в жилом помещении, обнаружено тело женщины, проживавшей по указанному адресу. По предварительным данным, есть другие пострадавшие, информация уточняется», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства на месте происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Устанавливаются причины ЧП и соблюдение противопожарных требований ответственными лицами.

В поселке Березово в пожаре погибла местная жительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Произошло возгорание дома № 70 по улице Астраханцева в п. Березово Березовского района. После тушения открытого огня в жилом помещении, обнаружено тело женщины, проживавшей по указанному адресу. По предварительным данным, есть другие пострадавшие, информация уточняется», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства на месте происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Устанавливаются причины ЧП и соблюдение противопожарных требований ответственными лицами.