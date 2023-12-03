03 декабря 2023

В поселке ХМАО в пожаре погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Устанавливаются причины возгорания в поселке Березово Фото:

В поселке Березово в пожаре погибла местная жительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«Произошло возгорание дома № 70 по улице Астраханцева в п. Березово Березовского района. После тушения открытого огня в жилом помещении, обнаружено тело женщины, проживавшей по указанному адресу. По предварительным данным, есть другие пострадавшие, информация уточняется», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства на месте происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Устанавливаются причины ЧП и соблюдение противопожарных требований ответственными лицами.

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В поселке Березово в пожаре погибла местная жительница. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. «Произошло возгорание дома № 70 по улице Астраханцева в п. Березово Березовского района. После тушения открытого огня в жилом помещении, обнаружено тело женщины, проживавшей по указанному адресу. По предварительным данным, есть другие пострадавшие, информация уточняется», — сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства на месте происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в Березово. Устанавливаются причины ЧП и соблюдение противопожарных требований ответственными лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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