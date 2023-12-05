Челябинский губернатор повысил зарплату областным бюджетникам с 1 января

Губернатор Текслер подписал документ об индексации зарплат бюджетникам на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Текслером. Челябинск
Алексей Текслер индексирует зарплату бюджетникам на 12% Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер 5 декабря подписал распоряжение об увеличении зарплат работникам областных государственный учреждений на 12%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Подготовить проекты постановлений в части увеличения окладов (ставок заработной платы) работников соответствующих подведомственных учреждений на 12 процентов с 1 января 2024 года. Установить, что при повышении на 12 процентов окладов (ставок заработной платы) их размеры подлежат округлению в сторону увеличения», — говорится в документе.

Проекты постановлений будут внесены на рассмотрение правительства региона. Министру финансов региона Андрею Пшеницыну дано указание предусмотреть в областном бюджете соответствующие ассигнования. Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано принять нормативные документы об увеличении зарплат работникам учреждений, которые финансируются их муниципальных бюджетов. О том, что зарплаты бюджетникам будут проиндексированы, Текслер заявил в ходе «прямой линии».

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Челябинский губернатор Алексей Текслер 5 декабря подписал распоряжение об увеличении зарплат работникам областных государственный учреждений на 12%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Подготовить проекты постановлений в части увеличения окладов (ставок заработной платы) работников соответствующих подведомственных учреждений на 12 процентов с 1 января 2024 года. Установить, что при повышении на 12 процентов окладов (ставок заработной платы) их размеры подлежат округлению в сторону увеличения», — говорится в документе. Проекты постановлений будут внесены на рассмотрение правительства региона. Министру финансов региона Андрею Пшеницыну дано указание предусмотреть в областном бюджете соответствующие ассигнования. Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано принять нормативные документы об увеличении зарплат работникам учреждений, которые финансируются их муниципальных бюджетов. О том, что зарплаты бюджетникам будут проиндексированы, Текслер заявил в ходе «прямой линии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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