Челябинский губернатор повысил зарплату областным бюджетникам с 1 января

Челябинский губернатор Алексей Текслер 5 декабря подписал распоряжение об увеличении зарплат работникам областных государственный учреждений на 12%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Подготовить проекты постановлений в части увеличения окладов (ставок заработной платы) работников соответствующих подведомственных учреждений на 12 процентов с 1 января 2024 года. Установить, что при повышении на 12 процентов окладов (ставок заработной платы) их размеры подлежат округлению в сторону увеличения», — говорится в документе.
Проекты постановлений будут внесены на рассмотрение правительства региона. Министру финансов региона Андрею Пшеницыну дано указание предусмотреть в областном бюджете соответствующие ассигнования. Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано принять нормативные документы об увеличении зарплат работникам учреждений, которые финансируются их муниципальных бюджетов. О том, что зарплаты бюджетникам будут проиндексированы, Текслер заявил в ходе «прямой линии».
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