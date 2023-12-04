Свердловские спасатели предупредили о морозах в 40 градусов

04 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

На регион надвигаются 40-градусные морозы Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 5 декабря в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололед. А далее ожидается понижение температуры воздуха до -40 градусов. «6-10 декабря в Свердловской области местами ожидается сильный мороз -40 градусов», — говорится в предупреждении. Его спасатели разослали на мобильные номера жителей региона. Спасатели также рассказали пешеходам о возможных рисках. Советуют передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Кроме того, рекомендуется не прятаться около стен домов, на остановках или рекламных щитов. Это может привести к травмам. Автомобилистов тоже просят соблюдать осторожность. В частности, воздержаться от длительных поездок. А если путешествие неизбежно, то избегать резких маневров и иметь при себе лопату, торс и топор. В случае ЧП следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 5 декабря в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололед. А далее ожидается понижение температуры воздуха до -40 градусов. «6-10 декабря в Свердловской области местами ожидается сильный мороз -40 градусов», — говорится в предупреждении. Его спасатели разослали на мобильные номера жителей региона. Спасатели также рассказали пешеходам о возможных рисках. Советуют передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Кроме того, рекомендуется не прятаться около стен домов, на остановках или рекламных щитов. Это может привести к травмам. Автомобилистов тоже просят соблюдать осторожность. В частности, воздержаться от длительных поездок. А если путешествие неизбежно, то избегать резких маневров и иметь при себе лопату, торс и топор. В случае ЧП следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.