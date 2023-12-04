Свердловский студент заплатил проститутке 90 тысяч рублей, но остался без секса

04 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Проститутку хотел заказать 19-летний тагильчанин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Студент из Нижнего Тагила (Свердловская область) заплатил 90 000 проститутке-мошеннице. Пострадавшего 19-летнего парня оставили не только без денег, но и без секса. «О том, что среди наиболее распространенных схем дистанционного мошенничества существует и такая, полицейские говорят на профилактических встречах. Как правило, такие примеры вызывают улыбки и смех слушателей: „Каким надо быть, чтобы так попасться?“. Тем не менее, мужчины Нижнего Тагила периодически обращаются с подобными заявлениями в полицию», — рассказали в пресс-группе местного УМВД. Студент местного колледжа нашел сайт с рекламой интим-услуг. Он позвонил понравившейся девушке, та назвала адрес в Дзержинском районе, куда приехать. Там оказался частный дом, поэтому парень снова позвонил девушке и та сказала, что сначала нужно перевести ей на карту 2000 рублей. Затем понадобился «страховой взнос» в размере 7600 рублей. Эти деньги она обещала вернуть после встречи. Затем потребовалось перевести еще 15 000. Следующий перевод составил уже 46 000 рублей. Все деньги парень вносил с кредитной карты. Когда он понял, что сумма уже перевалила за 90 000 рублей, то понял, что его обманули и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Студент из Нижнего Тагила (Свердловская область) заплатил 90 000 проститутке-мошеннице. Пострадавшего 19-летнего парня оставили не только без денег, но и без секса. «О том, что среди наиболее распространенных схем дистанционного мошенничества существует и такая, полицейские говорят на профилактических встречах. Как правило, такие примеры вызывают улыбки и смех слушателей: „Каким надо быть, чтобы так попасться?“. Тем не менее, мужчины Нижнего Тагила периодически обращаются с подобными заявлениями в полицию», — рассказали в пресс-группе местного УМВД. Студент местного колледжа нашел сайт с рекламой интим-услуг. Он позвонил понравившейся девушке, та назвала адрес в Дзержинском районе, куда приехать. Там оказался частный дом, поэтому парень снова позвонил девушке и та сказала, что сначала нужно перевести ей на карту 2000 рублей. Затем понадобился «страховой взнос» в размере 7600 рублей. Эти деньги она обещала вернуть после встречи. Затем потребовалось перевести еще 15 000. Следующий перевод составил уже 46 000 рублей. Все деньги парень вносил с кредитной карты. Когда он понял, что сумма уже перевалила за 90 000 рублей, то понял, что его обманули и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.